(CHICA DE LA SEMANA): “Los hombres me temen, las chicas me encaran mucho y bueno, otra no…”

(Por Ciudad Noticias): Es una de las diosas que dio el puntapié inicial en nuestro segmento de éste año que transita su segundo mes y medio; hoy, la vemos con nuevo look que acompaña muy bien su esbelta figura.

Ornella, es la “Chica de la semana” de éste día viernes y en una entrevista con Ciudadnoticias.com, si bien aseguró que está disfrutando de unas merecidas vacaciones, aseveró que “los hombres me temen, las chicas me encaran mucho y bueno, otra no queda”, dijo la ahora morocha.

A la vista está que Ornella es una mujer imponente. Tiene curvas que son para el infarto y una mirada letal. Cada vez que realiza un posteo, los fieles seguidores que nunca falla, la llenan de corazones rojos y no es para menos, sus publicaciones osadas llevan a que tanto hombres como mujeres, tengan todo tipo de fantasía con ésta bomba de cuerpo bronceado que la hace mucho más interesante.

“Ando buscando novio, pero no sé qué les pasa a los hombre hoy en día, son más decididas las mujeres que me encaran hasta por Instagram, en cambio ellos, cuando miro algún chico que me gusta, es como que me bajan la mirada. Me considero una mujer simple, me encanta enamorarme, que me cuiden y me respeten”.

“¿Será por eso que no me encaran los chicos?…a lo mejor no les gustan las mujeres que quieren un amor real y no algo pasajero”, aseguró a Ciudadnoticias.com la bella influencer que cuenta con cerca de 90 mil seguidores en Instagram.

Acá te dejamos algunos de sus posteos más calientes;