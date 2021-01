(CHICA DE LA SEMANA); La imponente moza y recepcionista que enamora con su perfecta boca y mirada penetrante.

(Por Ciudad Noticias): En la cuarta ‘Chica de la Semana’ en lo que va de 2021, hoy te presentamos una hermosa morocha que se las trae. Lucía Álvarez, es dueña de una boca perfecta y mirada que enamora.

La jóven bahiense, dialogó con Ciudadnoticias.com y habló de todo.

LA NOTA;

*CONTANOS UN POCO A QUE TE DEDICAS, DE DÓNDE SOS Y COMO VES EL AÑO QUE ACABA DE COMENZAR.

– Estaba trabajando de moza y recepcionista en un restaurante muy lindo de calle Alem. La verdad es que se nota un poco incierto todo pero hay que ir paso a paso y sobre todo cuidarse para evitar repetir errores del 2020.

*SE TE VE UNA MUJER MUY BELLA, ROSTRO PERFECTO, UN BRONCEADO QUE ACOMPAÑA Y ESCANDALOSAS CURVAS. ¿CÓMO HACES PARA MANTENERTE ASI DE ESPLÉNDIDA?

-Gracias! Realmente no me cuido ni con las comidas ni con ejercicios, se lo debo todo a la genética 😂… pero me gustaría arrancar alguna actividad porque en algún momento me va a abandonar, ja,ja.

*¿LAS REDES SOCIALES COMO TE TRATAN?. VIMOS QUE HACES POSTEOS Y RECIBIS MUCHOS ELOGIOS, PERO, ¿TE LLEGAN PROPUESTAS POR PRIVADO,TE AVANZAN MUCHO?

-En cuanto a las redes, supongo que recibo avances como cualquier otra mina, nunca falta el desubicado que se bloquea automáticamente. Me gusta que haya buena onda y que la gente sea respetuosa y ocurrente.

*¿ COMO ES UN DIA TUYO?

– Un día mío hoy, es levantarme 7:30 /8:00 am poner la pava a calentar y tomar unos buenos mates, acomodar la casa, siempre hay algo que acomodar, ja,ja, después pasar las tardes en familia o con amigos.

*UNA COMIDA

-Amo las pastas.

*UN ANIMAL Y DECINOS PORQUÉ.

-Me encantan los caballos, los veo muy elegantes.

*EL PEOR PAPELON DE TU VIDA.

-No sé si el peor papelón de mi vida pero me ha pasado (más de una vez) y olvidarme la billetera o no tener fondos en la tarjeta. 🤣🤣

*¿QUÉ PARTE DE TU CUERPO ES LO QUE MÁS TE HALAGAN EN REDES Y EN LA CALLE?

-La boca. Es lo más llamativo que considero.

*¿SE TOMA SOL EN TOPLESS O DESNUDO TOTAL SI HAY LUGAR BIEN RESERVADO?

-Mmm, eso dependerá de cada uno, no todos tenemos la privacidad o coraje suficiente para tomar sol en topless o desnudos 😂.

*¿QUÉ TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-La buena onda y el respeto.

*¿CÓMO TE TRATÓ LA PANDEMIA?

-Me golpeó un poco, perdí seres queridos culpa de esta situación y no los pude despedir como hubiese querido. Pero es un tiempo que aprovechamos para reflexionar muchísimo.

*¿ESE CORAZÓN TIENE DUEÑO?

– Las personas no tienen dueño!