(Chica de la Semana): «Haría un trío con Flor Peña y Mario Casas»

(Por Ciudad Noticias): La Chica de la Semana de hoy no se guardó nada y contó detalles de los lugares más locos donde hizo el amor y su fantasía en un trío con famosos.

Ella se llama Candela Radatti y es una verdadera bomba:

*CONTANOS DE DÓNDE SOS, A QUE TE DEDICAS, TUS MEDIDAS Y BAJO QUE SIGNO NACISTE.

-Soy de Ramos Mejía, ahora me estoy dedicando a la carrera de martillera publica.

Mis medidas son 100,70,96. Soy de libra a muerte🦋.

*¿QUÉ TE SEDUJO SE LA CHICA DE LA SEMANA?

-Me sedujo ser la Chica de la Semana porque me encanta sacarme fotos, posar, ser yo así de extrovertida y loca.

*LA VERDAD, UN CUERPO ESTUPENDO…¿LO ENTRENAS?, ¿TE CUDIAD CON LAS COMIDAS?

-Mi cuerpo la verdad es que no lo entreno para nada, y tampoco me cuido en las comidas. Antes entrenaba pero la verdad es que me parece muy aburrido.

*COMO DEFINIRÍAS TU PERSONALIDAD.

-Mi personalidad es copada si sabes tratarme, soy una mina muy copada, sociable, divertida pero si me caes mal o me haces algo puedo ser la peor.

*VIMOS ALGUNOS TATUAJES, ¿CUÁNTOS TENES Y A QUE EDAD FUE EL PRIMERO QUE TE HICISTE?

-Tengo alrededor de 15 tatuajes, el primero me lo hice a los 15. Tengo un porcing en una lola, me agarro la locura y lo hice.

*¿PIRCING EN TU ZONA MÁS INTIMA?, TE CONSULTO PORQUE A LA MAYORÍA DE LOS HOMBRES ES ALGO QUE LOS VULEVE LOCO.

-Tengo alrededor de 15 tatuajes, el primero me lo hice a los 15. Tengo un porcing en una lola, me agarro la locura y lo hice.

*TANGA, CULOTE O HILO DENTAL.

-Mil veces hilo dental.

*LUGAR MÁS LOCO DONDE LO HICISTE EN ÉSTE 2022.

-El lugar más loco donde lo hice fue en la calle con uno de mis ex.

*SI TUVIERAS LA POSIBILIDAD DE UNA NOCHE A PURO FUEGO CON DOS FAMOSOS, A QUÉ MUJER DEL MEDIO Y QUÉ HOMBRE DE ARGENTINA INCORPORARÍAS A UN TRÍO?

-Si tendría que elegir una noche con dos famosos para hacer un trío sería a Flor Peña y a Mario Casas.

*¿ARRIBA O ABAJO?

Siempre arriba.

*¿BILLETERA MATA GALAN?

-La billetera no me importa, me importa mucho más una buena persona, que me cuide, y que me respete. La plata va y viene.

*¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA TENES QUE TENES RELACIONES?

-Tengo que tener al menos dos veces al día relaciones, dependiendo la química.

*CON QUÉ ANIMAL TE SENTIS IDENTIFICADA Y PORQUÉ.

-Me siento identificada con una vaquita de San Antonio porque le doy suerte a todos y todos se ponen feliz y bien si me ven.