(Chica de la Semana): Evelyn Dios, la modelo marplatense que fue reina y princesa en eventos importantes.

Hoy conocerás a una verdadera diosa que vive en la costa, más precisamente, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, y como estamos acostumbrados, en esa ciudad, siempre, encontramos chicas hermosas como Evelyn Dios, que es la “Chica de la Semana”.

¿Cómo haces para mantener ese lomazo? ¿Seguís alguna dieta?

-Toda mi vida hice patín artístico, de los 4 a 20 años. Dejé porque competía con mis amigas y siempre había pelea en quien ganaba, jaja, me quise cambiar de club pero no fue lo mismo.

“En este momento estoy estudiando profesorado de educación física asique me entreno yo sola, hago musculación y entrenamiento funcional.

Cuando me agarra la locura hago alguna dieta específica, sino simplemente me cuido con las comidas”.

¿De qué signo sos?

-Soy de escorpio.

¿Cómo conseguiste la fidelidad de tus seguidores?

-Me sumó muchísimo el tema de los seguidores ya que en el año 2015 fui la 4ta Reina del Carnaval que se realiza en Mar del Plata y Princesa de la Fiesta Provincial de Otamendi.

En ese mismo año estaba con una escuela de modelos y me llamaban para publicidades.

¿De qué zona sos? ¿Te gusta vivir ahí?

-Soy de punta Mogotes, Mar del Plata. Si, ya que tengo cerquita la costa, y es lo que más amo de Mar del Plata.

¿Si tuvieras que elegir un país para irte a vivir a donde te irías?

-Me iría a vivir a Australia.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?

-Ir a patinar por la costa, encontrarme con amigos o familiares y tomar mates.

¿Cuál es tu postre favorito?

-Amo el helado, me gustan casi todos los gustos pero voy siempre al dulce de leche granizado y banana Split.

A la hora de vestirte… ¿Pensas tus outfits el día anterior a usarlo? ¿O sos más espontanea?

-Soy más espontánea, aunque a último momento siempre media indecisa, tengo que empezar a vestirme dos horas antes más o menos de salir.

¿Cuál fue la primera marca que te contacto?

-La primer marca que me contactó fue Cheeky a mis tres años y medio, mi mamá me fue a comprar ropa, me probó y ahí mismo me dijeron si me podían sacar fotos para una publicidad.

¿Alguna vez pensaste que ibas a tener tantos seguidores en Instagram?

-Jamás pensé que tanta gente me siguiera

¿Qué consejo le darías a tu vos de hace 5 años atrás?

-Le diría que disfrute más de lo simple y de los momentos presentes.