Chica de la Semana; “Estoy enfocada en la carrera de abogacía, también estudio francés y es en lo que me gustaría triunfar”

Hoy martes, tenemos doble “Chica de la Semana”. Ella se llama Sofía Belén, y es de la ciudad del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente, de Bahía Blanca.

Sofi, cuenta con una cola descomunal, recibe elogios tanto de hombres como de mujeres, aunque algunos, se han pasado de vivos y ha visto como la miraban desde los alrededores violando la intimidad de poder tomar sol y fotografiarse ya que se considera una mujer que le gusta posar sensual. Pero que su cola, no la define como una mujer que ande en la joda, sino que es libre de mostrarse como hoy, lo hace cualquier mujer en estos tiempos.

La nota completa;

Bueno, vimos que sos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente. ¿Cómo son las noches allí?, aunque ahora con la cuarentena todos muy alejados de la realidad, de los afectos. Hasta seguro que a veces queremos abrazar a esa persona, la menos indicada. ¿La llevas bien la cuarentena?

*Bueno, las noches como dijiste son solitarias y sí, seguro todos tengamos a alguien al que queramos ver pero bueno… En mi caso estoy a puras series en la cama, mucho morfi, sin saber qué hacer y aunque parezca bueno, ya es bastante agobiante.

Vimos que sos muy fotogénica y contás con una figura hermosa, y una cola que debe ser la envidia de muchas, pero…¿se te lanzan mucho por Instagram?, ¿algún famoso?, porque viste que hoy las redes nos hacen llegar a personas que ni imaginamos.

*Sí, bastante. Es la única red social en la que estoy activa y todos los días recibo mensajes privados.

Que yo recuerde famosos no… Con las chicas es complicado ya que sí agreden y me ha pasado hasta con amigas que ya no lo son tanto, jaja, pero sí me llegan mensajes de chicas, pocas sinceramente, tirándome muy buena onda, elogiando mi cuerpo y preguntándome como hago para tener esa cola y me encanta interactuar…

¿Las mujeres te agreden o te tiran buena onda?

¿Alguna se te lanzó?

*Uff, sí! Varias, jaja, estaba sorprendida la primera vez pero de buena manera dije que no, ya que no soy homosexual ni lesbiana. Tal vez sí, pero digamos tranqui.

¿Te gustaría llegar al medio y triunfar en qué?

*No es uno de mis objetivos digamos. Estoy muy enfocada en mi carrera de Abogacía, estudio francés y es en lo que me gustaría triunfar.

¿Qué debe reunir tu hombre ideal?

*Siempre me decepciono con los hombres por lo menos con los que he estado. Por eso tiene que ser respetuoso, amable, confiabilidad siempre.

¿Si supieras que hoy es el fin del mundo, qué harías?

*Creo que me iría al campo con mi familia, andaría en moto porque soy fan de ellas y de la adrenalina. También andar a caballo me enloquece pero lamentablemente no lo hago hace bastante.

Era verdad que en tu ciudad había mujeres muy bellas. Queremos agradecerte por ser la Chica de la Semana y justo en el mes aniversario de la web Ciudad Noticias, donde el pasado 11 de abril, cumplimos años- ¿Qué te sedujo ser entrevistada en este segmento?

*Me pareció divertido e interesante y me sentí halagada, gracias a ustedes por el tiempo! Es una buena manera también de que mis seguidores me conozcan más allá de mis fotos.

Ver esta publicación en Instagram LA FOTO DE MI CULO NO ME DEFINE COMO PERSONA GILES Una publicación compartida de Sofía Belén Schwerdt (@sofiibelen) el 28 Mar, 2020 a las 4:11 PDT