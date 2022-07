(CHICA DE LA SEMANA): Erika y la propuesta como niñera que recibió de una pareja, con el fin de tenerla bien cerca. ¿Querían un t…?

(Por Ciudad Noticias): Erika Ferrando, es una tremenda diosa de zona oeste, más precisamente de Castelar. Hoy, fue la elegida como la nueva “Chica de la Semana” y a medida que vayas avanzando en sus respuestas, te encontraras con una mujer muy segura, libre y que no tiene ningún tipo de inconvenientes de someterse a nuestro cuestionario de preguntas dónde muchas de ellas, son bien calientes.

Erika, es entrenadora personal, (PROFESIONAL), tiene unas curvas divinas, sus medidas, 89 de lolas, 72 de cintura y una cola que es una de las maravillas del mundo. 91. Tremenda, no!

PREGUNTAS CHICA DE LA SEMANA:

*ERIKA, UN PLACER. CONTANOS DE DÓNDE SOS, TUS MEDIDAS Y BAJO QUE SIGNO NACISTE.

-Soy de zona oeste, Castelar. Mido 1,61 peso 51 kg 89/72/91. Soy de piscis.

*CÓMO DEFINIRIAS TU PERSONALIDAD

-Súper motivadora, 100% actitud. Tranquila pero siempre activa. Siempre alegre y una persona que casi siempre, consigue lo que quiere

*VIMOS QUE TENES UN CUERPO MUY TRABAJADO, TODO MUY FIRME, ABDOMINALES, PIERNAS. ¿CUÁNTO HACE QUE SOS ENTRENADORA PERSONAL?

-Soy entrenadora hace más de un año profesionalmente, pero entreno desde muy chica, y me encanta.

*ERIKA, TODO MUY LINDO, PERO ALGO QUE HACE MAS ATRACTIVA A LA MUJER, ES EL BRONCEADO Y VOS LO TENES. ¿CREES QUE ES UN DETALLE MENOR O PARA CIERTAS CIRCUNSTANCIAS TE LO HALAGAN?

-Todo lo contrario, no lo creo un detalle menor. Siempre, ya sean hombres o mujeres; me lo halagan!

*¿SOS DE RECIBIR MUCHAS CONSULTAS DE CHICAS POR INSTAGRAM DONDE TE PIDEN TIPS PARA CUIDAR LA FIGURA?

-SI! Y me gusta que me lean y me escriban!

*HABLANDO DE INSTAGRAM, ¿QUÉ FUE LO MAS LOCO QUE TE ENVIARON POR PRIVADO?

-Que sea la niñera de sus hijos full time, por muuuucho dinero eh, ósea, ambas partes de la pareja me lo pidieron para tenerme ahí cerquita!

*TODOS LOS HOMBRES COINCIDEN EN QUE UNA HERMOSA MUJER COMO VOS, CON ESAS CURVAS, LOS VUELVEN LOCOS CUANDO USAN CALZAS, PUNTUALMRNTE BLANCAS O COLORES CLAROS. ¿LO CONSIDERAS ASÍ TAMBIEN? ¿POR QUÉ CREES QUE GARPA MAS QUE UNA POLLERITA O UN JEANS?

-Me gustan los colores claros!!!! Y siempre lo que es más al calce del cuerpo, hace que se note realmente cada parte! A mi puntualmente siempre me gustó y me gusta vestirme bien, un buen outfit te motiva más!

*MOMENTO HOT Y TE TENGO MUCHA FE PORQUE TE NOTO MUY PASIONAL, SÚPER FOGOSA… ¿LUGAR MAS RARO DONDE TUVISTE SEXO EN LO QUE VA DE 2022?

-Vengo tranqui este año eh, pero en lo que va… en la playa.

*TANGA, CULOTE O HILO DENTAL.

-Tanga

*ARRIBA O ABAJO

-Arriba!

*POSE FAVORITA

-Siempre arriba!

*TRAGAR O ESCUPIR

-¿Lo digo?, está claro que a ésta terrible bomba, no le gusta dejar nada afuera.

*VIMOS ALGUN QUE OTRO POSTEO CON TU LENGUA AFUERA… ¿HACES MARAVILLAS CON ELLA?, ¿QUE PUNTAJE LE DARIAS?

-Hago maravillas, no gusta auto retratarme pero estoy para más que un 9!

*DESDE 2012 QUE TENEMOS ESTE SEGMENTO, PODRIA ASEGURARTE QUE CASI TODAS, ESTUVIERON O FANTASEAN ESRAR CON UNO O DOS MORENOS BIEN DOTADOS… ¿ES UNA FANTASIA A CUMPLIR O YA LA CONCRETASTE?

-Sabes que no me sucede, no las entiendo a las que si… Tengo otras fantasías que aún no concrete.

*¿SOS DE FILMARTE EN LA INTIMIDAD Y DE ENVIAR FOTOS BIEN HOT?

-Filmarme sola no. Estando en pareja sí. Y cuando hay un feedback está buenísimo que haya intercambio de fotos! Me parece una buena previa….

*¿TE INTERESARIA INGRESAR A GRAN HERMANO O ESTAR EN ALGUN REALITY?

-No duraría ni una semana

*¿ALGUNA PROPUESTA DE FAMOSO TE HA LLEGADO COMO PARA TENER UNA NOCHE DE LUJURIA?

-Si

*TE DECIA EN OTRA DE LAS PREGUNTAS QUE TENES TODO MUY FIRME Y TU COLA CLARAMENTE ES UNA TENTACION, ¿SABÉS DEFENDERTE CON ELLA MAS ALLA DEL TAMAÑO DEL AFORTUNADO QUE LOGRE CONQUISTARTE?

-Sé defenderme muy bien!

*¿QUÉ TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-No te voy a negar, me gusta que me miren….¿a quién no? Hay de todo en el acceso a las redes hoy en día. Pero mayormente siempre, siempre, recibo mensajes muy lindos. Casi nunca desubicados. Y está buenísimo que me vean como una mujer pasional sexy y fina, con carácter pero súper divertida, te mentiría si te digo que soy normal. Tengo una locura hermosa. Soy todo actitud, lo dejo todo siempre

pero también aprendí a serlo con quien se lo gane o que sea mutuo. Si no, no sirve. Ver, me pueden ver muchos, pero conocerme es otra historia.

*A QUÉ FAMOSO DE NUESTRO PAIS LE REGALARIAS UNA NOCHE MARAVILLOSA.

-A Victorio D´Alessandro

*PARA CERRAR, ¿TE GUSTARÍA CONTAR ALGO PARA QUE TUS SEGUIDORES Y NUESTROS LECTORES CONOZCAN MAS DE VOS?

-Y bueno; que todo lo que ven es nada más ni nada menos, que lo que quiero mostrar. Yo elijo cada día, cada cosa. Es una frase armada pero es así, “vivir es elegir” y esta buenísimoooooo! Siempre digo lo mismo: “¿cuántas vidas pensas vivir?” Disfrutemos.

PODES SEGUIR A ERIKA EN SU INSTAGRAM EN https://www.instagram.com/erikaagrisel/