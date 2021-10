(Chica de la Semana-DIEZ AÑOS): La sanjuanina más irresistible de Instagram en una entrevista bien picante.

(Por Ciudad Noticias): Antonela Fernández es una hermosa e imponente sanjuanina que en estos diez años de nuestro suplemento de la “Chica de la Semana”, se sometió a una entrevista bien hot.

La blonda es pisciana, promotora y modelo de contenido erótico.

IMPERDIBLE NOTA CON ÉSTA BOMBA SANJUANINA:

*¿QUE TE SEDUJO SER CHICA DE LA SEMANA?

-Me llamo la atención qué y cómo sería ser la (Chica de la Semana), chusmee un poco y salían todas diosas pero ninguna sanjuanina, para que conozcan que acá hay lugares y mujeres muy lindas.

*DE DÓNDE ERES Y A QUE TE DEDICAS.

-Soy de Pocito, provincia de San Juan, estudio Repostería (amo cocinar, me desestresa), soy promotora y hace 4 meses me abrí un Onlyfans ya que muchos seguidores me pedían que me hiciera uno y bueno probé.

*BAJO QUE SIGNO NACISTE Y COMO DEFINIRIAS TU PERSONALIDAD.

-Soy Pisciana y como tal soy muy tranquila, relajada y sensible, no soy de enojarme ni discutir casi nunca, excepto cuando me boludean con mi tiempo o trabajo, por lo contrario, jamás me enojo siempre buena onda y positiva para atraer gente así también.

*UN ANIMAL CON EL QUE TE SIENTAS IDENTIFICADA Y PORQUÉ.

-El ave fénix. Creo que es el animal que me representa porque varias veces resurgí de las cenizas y tuve que empezar de cero. Creo que todo el tiempo comenzamos desde cero a medida que cometemos errores y aprendemos cosas nuevas,

*RECORRIMOS TU PERFIL Y LA VERDAD UNAS CURVAS PARA EL INFARTO. ¿Cómo HACES PARA MANTENER TODO TAN BIEN EN SU LUGAR?

-Ay, la verdad no sé cómo mantengo todo en su lugar, nunca fui al gym, recién hace un mes empecé para mejorar físicamente y también para despejar la mente, espero ver resultados pronto.

*¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE PIDEN SOBRE EL MATERIAL QUE VENDES O LAS VIDEOS LLAMADAS?

-Mis suscriptores me piden un poco de todo, pero por lo general más de la cola (fotos o videos) les llama más la atención, ja,ja. Video llamada no hago por lo menos por ahora.

*¿LUGAR MÁS LOCO DÓNDE TUVISTE SEXO?

-En el medio del campo entre las montañas al aire libre

*MUCHAS MUJERES MUEREN POR ESTAR CON UN MORENO SUPER DOTADO. ¿VOS ESTUVISTE?, ¿ES REALIDAD O MITO LO DE SU MIEMBRO?

-Son hermosos y buena onda los hombres de piel oscura. Tengo amigos de Guinea Ecuatorial pero no me llaman la atención como para tener relaciones así que no sé si será real o solo un mito lo de su miembro, ja,ja.

Pienso que al igual que los hombres de piel blanca o trigueña, no todos deben ser súper dotados…ya me dio curiosidad ja,ja.

*TE DEBEN LLEGAR MENSAJES DE TODO TIPO, PERO…, DE FAMOSOS SUPONGO TAMBIEN Y SI ME DECIS QUE NO, SERÍA DIFICIL DE CREER.

–Famosos no!! Aunque no me crean ja,ja.

*TANGA, CULOTE O HILO DENTAL.

-Aguante la cola less y tanga, las amo, aparte estas súper cómoda y sexy.

*TRAGAR O ESCUPIR.

-Tragar o escupir mmm…todo depende de quién sea, si es un tachand go tragar ni en pedo jaja.

*CON CUANTOS HOMBRES TUVISTE SEXO EN LA MISMA NOCHE Y DONDE PEDIAN DEJAR SU REGALO.

-Tríos, cuartetos y esas cosas no probé nunca, soy vintage en ese sentido. Para mí el sexo es de a dos y se disfruta mejor de a dos, pero está perfecto para el/la que le gusta cosas nuevas o ya se aburrió de lo mismo.

*POSE FAVORITA.

-En cuatro, obvio la mejor, se siente más

*COMO SE TE CONQUISTA.

-Siendo detallista, caballero y romántico, eso me excita en un hombre y un buen perfume .Los fríos que no son atentos me la secan, olvídate.

*¿BILLETERA MATA GALAN?

-No creo porque si tiene plata y es un boludo o la tiene chiquita, mmm…está difícil.

*LARGA, FINA, O LARGA Y BIEN GRUESA.

-Larga y bien gruesa.

*¿TE GUSTARÍA SALTAR A LA FAMA?

-Si me gustaría me abriría más puertas para lograr algunas metas.

*¿QUE TE GENERA QUE AQUELLOS QUE COMPRAN TU MATERIAL SE TOCAN MIRANDOTE?… ¿TE EXCITA?

-Sí, me excita y me encanta cuando me lo agradecen y me dicen que les gusto porque me dan ganas de seguir con esto y mejorando de a poco.