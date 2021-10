(CHICA DE LA SEMANA): Aymará, la imponente “Jefa del Perreo”.

(Por Ciudad Noticias): En un clásico de éste diario online, la (CHICA DE LA SEMANA) que conocerás hoy, no solo es una espectacular diosa sino que además, está considera como la “Jefa del Perreo”.

Entre otros detalles sorprendentes de ésta voluptuosa virginiana, es que prefieren que la llamen “LA MALA”. Sus aspiraciones, compromiso y profesionalismo, la llevaron a conformar un TEAM DE PERREO que le permitió formar parte de videos clips junto a L-GANTE.

“LA MALA”, lleva como nombre su TEAM de ASS GIRLS (CHICAS CULO), que refiere a qué son bailarinas de TWERK, uno de los ritmos, o el ritmo más caliente de la música urbana.

DE DÓNDE SOS Y A QUE TE DEDICAS.

Soy de Temperley, zona sur, pero resido en Capital federal. Profesión: PERREO (te diría que es un chiste, pero no!) Soy bailarina de Twerk & Reggaeton 24/7, creo contenido, trabaje & trabajo con artistas del género urbano & tropical.

Participo en videoclips, no solo como bailarina/modelo sino como productora muchas veces. Me encargo del casting, del style de las chicas y de que todo salga bien. A su vez conformo un TEAM de mujeres @assgirlsteam , un equipo que tiene desde Peinadora, Maquilladora, Bailarinas, todo lo que necesites para realizar un buen videoclip/show.

BAJO QUE SIGNO NACISTE Y COMO DEFINIRÍAS TU PERSONALIDAD.

Este es mi mes! Nací en AGOSTO bajo el signo de Virgo. Tengo muchas características referentes a mi signo, no te voy a mentir. Me gusta tener mis cosas en orden y bajo control. Si empiezo algo, lo termino, si quiero algo, lo consigo. Si digo algo, lo cumplo y ahí ya te dije todo. Full emprendedora y soñadora, pero con los pies en la tierra siempre.

¿QUÉ TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

Me gustaba la idea de que más gente pueda visualizar mi trabajo y a lo que me dedico.

¿CUÁL ES TU MAYOR META EN LO LABORAL?

Este año estoy trabajando mucho para poder poner la sede del Team, queremos enseñar lo que sabemos y transmitir para que más chicas que se quieran dedicar a algo referido con el baile, tengan las herramientas necesarias, puedan aprender y se sientan asesoradas a través de las clases.

¿COMO SE TE CONQUISTA? PROTOTIPO DE HOMBRE QUE TE ATRAEN.

Me gustan muchos los detalles, para conquistarme tenes que tener mucho sentido del humor, ser una persona muy pensante, la personalidad, a mí me gusta, el hombre que sabe pensar, inteligente, detallista. Lo demás no me interesa. Con el que puedas tener una conversación amigable todos los días pase lo que pase.

TUVIMOS MUCHO TIEMPO DE CUARENTENA, ¿COMO MANEJASTE EN LO SEXUAL ESA SITUACION?

No tuve que preocuparme mucho, estuve súper atendida.

¿QUÉ PARTE DE TU CUERPO TE GUSTA MÁS Y CUAL TE ELOGIAN EN LA CALLE?

¿¡La parte que más me gusta? Mmm difícil, porque me acepto tal cual soy entonces me amo. No sé si podría elegir una! Ahora si es a criterio de los demás, lo que más me elogian son las piernas.

A LA HORA DE UNA NOCHE MUY FOGOSA, ¿CUÁL ES EL DISFRAZ ERÓTICO QUE MÁS PIDEN QUE TE PONGAS?

No sé si me piden tanto, soy yo, más de sorprender. Me gusta la lencería, mucho más que los disfraces, el cuero, lo negro, los juguetes.

TUS MEDIDAS.

110 -69- 95

UNA FANTASÍA QUE HAYAS CUMPLIDO Y OTRA QUE TE GUSTARÍA CUMPLIR.

Que me transfieran un millón de dólares!!!! ¿Esa es válida?

UNA CANCION

RIP – CAZZU.

UNA COMIDA

SALMÓN PERTUTTI.

UN LUGAR EN EL MUNDO

Cualquier lugar con playa

UNA PELICULA

EL ORIGEN.

QUE AGREGARÍAS PARA CERRAR LA NOTA Y PARA QUE NUESTROS MILLONES DE LECTORES PUEDAN CONOCERTE AÚN MÁS.

Me gustaría que me sigan en mis redes, estoy siempre activa mostrando cómo trabajamos, shows, eventos, se van a divertir mucho

INSTAGRAM: @xaymalax @assgirlsteam

INSTAGRAM PERSONAL: https://www.instagram.com/assgirlsteam/?utm_medium=copy_link