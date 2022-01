(CHICA DE LA SEMANA 2022): “Me gustaría pasar la noche con el DT de River Marcelo Gallardo»”

(Por Ciudad Noticias): En la tercera entrega del año de éste espacio que está por cumplir su aniversario número (13), conoceremos a una morocha que va para adelante y que además aseguró que le gusta el mundo del espectáculo.

Ella es Ivana Gallardo

¿PORQUÉ ACEPTASTE SER LA (CHICA DE LA SEMANA?, ¿CONOCÍAS ÉSTE SEGMENTO?

-Acepte ser la chica de la semana porque me interesa el mundo del espectáculo.

¿CUÁLES SON TUS MEDIDAS? SIGNO, Y DEFINIME TU PERSONALIDAD. ¿A QUÉ TE DEDICAS?

-Si, ya conocía este segmento y me encanta.

Me defino como una chica muy frontal, que va de frente siempre en todos los sentidos.

ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS, ¿SOS DE DORMIR SOLO CON ALGUNA ROPA INTERIOR O DESNUDITA?

-Duermo solo de remera.

¿EN LO QUE VA DE 2022, CUANTAS VECES TUVISTE SEXO?

-Todavía no tuve sexo en lo que va del 2022

SOS UNA HERMOSA MUJER, SUPONEMOS QUE TE DEBEN AVANZAR TODO EL TIEMPO POR INSTAGRAM. ¿ES ASÍ? ¿ALGÚN FAMOSO SE TE LANZÓ?

-Si, siempre recibí muchos mensajes en instagram, y salí con más de un famoso de mi provincia y también de otros lugares.

¿SOS DE ENCARAR AL TIPO QUE TE GUSTA O ESPERÁ QUE ÉL DÉ EL PRIMER PASO?

-Prefiero que me encaren para ver que tienen de interesante.

TANGA, CULOTE O HILO DENTAL.

-Siempre tanga.

LUGAR MÁS LOCO DONDE LO HICISTE.

-En la playa fue para mi el lugar más loco…me gusta la adrenalina sexual.

¿SI TENDRIAS QUE HACER UN TRIO, SERÍA DOS HONBRES Y VOS O DOS MUJERES Y UN HOMBRE?

-Un trío con dos hombres prefiero.

DE LAS FAMOSAS DE ARGENTINA, QUIÉN CREES QUE TIENE LA MEJOR COLA.

-De las famosas para mi la que mejor cola tiene es Virginia Gallardo…Aunque se la allá operado.

EL FAMOSO ARGENTINO QUE DARÍAS POR TENER UNA NOCHE DE LUJURIA CON ÉL.

-Me gustaría estar con el Muñeco Gallardo 😍

¿FANTASEAS CON LOS HOMBRES MORENOS POR ESO QUE SE DICE DE ELLOS?

-No no fantaseo con los morochos por solo eso…

TRAGAR O ESCUPIR.

-Entre tragar y escupir… ambas.

QUE TE GUSTARÍA AGREGAR EN EL CIERRE DE LA NOTA.

Y me gustaría agregar QUE YO SOY LA MOROCHA_TUCUMANA , así me pusieron mis admiradores cuándo hacía presencia en los boliches y agradecerles por la buena onda y el cariño que me brindan cuando me ven.-