(CHICA DE LA SEMANA 2022): “Hago topless pero en la terraza del edificio donde vivo, los vecinos…”

(Por Ciudad Noticias): Cuando estamos a meses de cumplir el aniversario número 13 de éste segmento, luego de varios años, logramos tener una nueva (Chica de la Semana), que la verdad, es un verdadero encanto.

Su nombre ya genera muchas fantasías: Victoria es oriunda de la ciudad de la ciudad de las diagonales, (LA PLATA), sus medidas son imponente…100-75-105 y afirmó que en su ciudad, están las mujeres más hermosas del país.

LA NOTA:

*CONTANOS UN POCO…SOS DE LA PLATA, ¿ES ASÍ?

– Si es así, tengo todas mis actividades acá y vivo hace un poco más de un año. Soy nacida en Ensenada y vivía en Punta Lara.

*ES UNA CIUDAD MUY LINDA, PERO, ¿PORQUÉ CREES QUE HAY QUE VISITARLA?

-Porque está el club más lindo del mundo y el último amor de Maradona.

*LA PLATA, BAHIA BLANCA, ROSARIO, CORDOBA Y EN LA PAMPA, TODOS COINCIDEN QUE ALLÍ ESTAN LAS MUJERES MÁS HERMOSA. ¿CREES LO MISMO?

-Yo creo que en La Plata están las mejores de la Argentina, sin dudas.

*¿A QUÉ TE DEDICAS?

-Soy empleada administrativa

*¿CÓMO ES UN DIA O UNA NOCHE TUYA EN VERANO?

-Arranco 6:00 am a entrenar, después a la oficina y de ahí al plan que surja, sobre todo en verano. Estoy todo el día de acá para allá.

*TENES UN LOMAZO…¿LA FORMULA PARA SER TAN BOMBA?

No sé si un lomazo, pero entreno mucho para verme bien y soy muy constante.

*MEDIDAS, SIGNO Y COMO TE DEFINIS.

Medidas: 100- 75- 105 mido 1,74 Signo: Piscis.

Me defino como una mujer loca, libre y feliz. De esas que no te encontras muy seguido

*¿EN LO QUR VA DE VERANO, METISTE TOPLESS?

-Sí, meto topless pero en la terraza del edificio donde vivo. Los vecinos chochos

*COMO SE TE SEDUCE Y QUE PROTOTIPO DE HOMBRE TE GUSTA.

-Me gusta el hombre con sentido del humor, me parece fundamental y súper atractivo. Y no soy exquisita, pero sí tiene que ser grandote porque yo soy enorme.

*¿EL CHAMPAGNE TE PONE MIMOSA?…¿QUE ÉS LO MAS LOCO QUE PODES HACER ESTANDO UN POCO BORRACHITA EN LUGARES PÚBLICOS?. ¿METER MANO?,¿SEXO ORAL VOS A ÉL, O ÉL A VOS? ,¿ O DIRECTAMENTE SEXO DONDE PINTE?

-El champagne me pone mimosa y el vino también. En público solo meto mano, lo demás en la intimidad.

*TANGA CULOTE O HILO DENTAL.

-Tanga

*¿ESTUVISTE CON ALGUN HOMBRE QUE VENÍA MUY BIEN DE ABAJO? ¿SU TAMAÑO, CON QUÉ ELEMENTO LO COMPARARIAS?

-Sí y no tiene comparación.

*TRAGAR O ESCUPIR.

-Escupir

*ARRIBA O ABAJO.

-Arriba

*COLECTORA SI, COLECTORA NO.

-No

*¿ALGUN MORENO EXTRANJERO BIEN DOTADO PASÓ POR TU VIDA?

-No, pero me gustaría

*HOY TODOS ENCARAN POR INSTAGRAM, EN TU CASO, ¿MUCHOS?, ¿ALGÚN FAMOSO ENTRE ELLOS?

-No muchos para ser sincera pero sí hubo algún que otro famoso.

*QUE PROYECTAS PARA ÉSTE AÑO.

-No tengo proyectos. Voy viviendo la vida de un día a la vez.

*¿PORQUÉ ACEPTASTE SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-Por qué me gusta la exposición

*ALGO QUE QUIERAS AGREGAR PARA LOS LECTORES Y TUS FIELES SEGUIDORES.

-Que tomen vino, se rían mucho y no se metan en vidas ajenas –

GRACIAS POR TU BUENS ONDA!!!