Chechu Bonelli reapareció en las redes y contó una noticia muy importante sobre su familia

En las últimas horas, Cecilia Bonelli reapareció en sus redes sociales y compartió una feliz noticia. La modelo y su marido Darío Cvitanich esperan a su tercer hijo y lo anunciaron con un emotivo video. Además, la modelo habló del mal momento que atravesó y por el cual debió ausentarse de sus trabajos. Con mucha emoción, Chechu Bonelli compartió un video con el que anunció a sus seguidores su tercer embarazo. Desde el día en que se realizó el test de embarazo hasta las reacciones de sus dos hijas Lupe y Carmela. La modelo también contó que ya sabe el sexo del bebé y lo anunciará en su regreso a ESPN. En último posteo de Instagram, la modelo escribió: “Hola, aquí el motivo de mi desaparición de las redes y de ESPN. Hace un tiempito nos enteramos junto a Darío que íbamos a convertirnos en papás nuevamente. La noticia nos puso así de felices”. Chechu explicó que después del anuncio contrajo coronavirus y no la pasó nada bien: “Ahí empecé a sentirme muy muy mal. Se mezclaron las sensaciones del Covid con las del embarazo y les confieso que no la pase nada bien. ¿Si tenía miedos? Claro que sí. Pero siempre traté de confiar en los médicos y en Dios.” Además, después de que ella se recuperó, Chechu Bonelli contó que sus hijas se enfermaron “y luego yo caí con bronquitis y después también le agarró a Carme. Los inviernos son duros. Pero aquí estamos, felices de poder compartir con ustedes que se agranda la familia Cvitanich Bonelli”. Además, agradeció a sus allegados y sobre todo a su equipo de trabajo “por el apoyo, contención y aguante en esta etapa”. También reveló que conoce el sexo y que “el lunes vuelvo a ESPN así que ahí se los cuento (…) Voy a ser mamá por tercera vez y me explota el corazón”.