Chau rubio: el rotundo cambio de look de Sol Pérez

En las últimas horas, Sol Pérez sorprendió a sus seguidores al advertir que se venía un nuevo cambio de look. La periodista, que hace años luce un rubio imponente, se animó a pasar por la peluquería para renovarse por completo. En sus redes, mostró el antes y el después de su drástica decisión. Pese a que está muy enfocada con su trabajo como panelista de Nosotros a la mañana y con sus estudios para culminar su carrera de abogacía, la influencer no olvida a sus fanáticos y siempre trata de mantenerlos al día. A través de su cuenta de Instagram, de más de seis millones de seguidores, dialoga con ellos y comparte sus momentos más importantes, tanto a nivel profesional como personal. Por eso anoche, se fotografió desde un centro de belleza y contó: «Se viene cambio de look». Si bien todos creían que iba a compartir los resultados, finalmente hoy, antes de comenzar el programa en Canal 13 mostró la elección para su cabeza. La actriz dejó atrás el rubio y se animó a un tono más sobrio, con un castaño tirando a oscuro y sumando un flequillo discreto. La sorpresiva apuesta causó furor en los usuarios de las redes, que no dejaron de llenarla de elogios. En Twitter, muchos opinaron al respecto y destacaron lo bien que luce con su nueva melena. «Qué bien le queda el morocho a Sol Pérez», «Tu nuevo look es un 100, lo amé. Te queda hermoso», «Sol Pérez morocha es una bomba», fueron algunos de los comentarios que recibió.