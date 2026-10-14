Chasicó celebró 130 años de historia y orgullo por su pueblo

Chasicó celebró este lunes el 130° aniversario de su fundación con un emotivo acto
protocolar que reunió a autoridades municipales, instituciones y vecinos, en una
jornada de reconocimiento a la historia, la identidad y el sentido de pertenencia de la
localidad.
El acto estuvo encabezado por el Secretario de Gobierno y Gestión Pública, Claudio
Pelizza, en representación de la intendenta municipal, Estefanía Bordoni, acompañado
por el delegado local, Darío Alberdi. Ambos estuvieron a cargo de las palabras
alusivas a la fecha, destacando el valor de la historia compartida y el compromiso de
seguir trabajando por el presente y el futuro de la localidad.
Durante su discurso, Pelliza puso en valor a los vecinos y vecinas que, a lo largo de
estos 130 años, construyeron sus hogares, sostuvieron las instituciones y
contribuyeron al crecimiento de la localidad. Asimismo, remarcó la importancia de
cuidar lo construido, acompañar a las familias y sostener los servicios y las
instituciones en un contexto económico complejo, que plantea importantes desafíos
para los gobiernos municipales.
Por su parte, el delegado Darío Alberdi destacó el orgullo de pertenecer a Chasicó y el
papel fundamental que tienen las instituciones en la vida de la localidad del oeste. En
ese marco, resaltó la importancia de mantenerlas vivas y acompañar el trabajo de
quienes, día a día, con compromiso y esfuerzo, hacen crecer a la localidad.
Luego del acto protocolar, la celebración continuó con el desfile de instituciones, que
permitió reconocer a las entidades que forman parte y acompañan la vida cotidiana de
Chasicó. La jornada culminó con un almuerzo, bailes y espectáculos, en un espacio de
encuentro para compartir la alegría de estos 130 años de historia y renovar el
compromiso de seguir construyendo, entre todos, el futuro de la localidad.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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