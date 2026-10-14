Chasicó celebró 130 años de historia y orgullo por su pueblo

Chasicó celebró este lunes el 130° aniversario de su fundación con un emotivo acto

protocolar que reunió a autoridades municipales, instituciones y vecinos, en una

jornada de reconocimiento a la historia, la identidad y el sentido de pertenencia de la

localidad.

El acto estuvo encabezado por el Secretario de Gobierno y Gestión Pública, Claudio

Pelizza, en representación de la intendenta municipal, Estefanía Bordoni, acompañado

por el delegado local, Darío Alberdi. Ambos estuvieron a cargo de las palabras

alusivas a la fecha, destacando el valor de la historia compartida y el compromiso de

seguir trabajando por el presente y el futuro de la localidad.



Durante su discurso, Pelliza puso en valor a los vecinos y vecinas que, a lo largo de

estos 130 años, construyeron sus hogares, sostuvieron las instituciones y

contribuyeron al crecimiento de la localidad. Asimismo, remarcó la importancia de

cuidar lo construido, acompañar a las familias y sostener los servicios y las

instituciones en un contexto económico complejo, que plantea importantes desafíos

para los gobiernos municipales.



Por su parte, el delegado Darío Alberdi destacó el orgullo de pertenecer a Chasicó y el

papel fundamental que tienen las instituciones en la vida de la localidad del oeste. En

ese marco, resaltó la importancia de mantenerlas vivas y acompañar el trabajo de

quienes, día a día, con compromiso y esfuerzo, hacen crecer a la localidad.



Luego del acto protocolar, la celebración continuó con el desfile de instituciones, que

permitió reconocer a las entidades que forman parte y acompañan la vida cotidiana de

Chasicó. La jornada culminó con un almuerzo, bailes y espectáculos, en un espacio de

encuentro para compartir la alegría de estos 130 años de historia y renovar el

compromiso de seguir construyendo, entre todos, el futuro de la localidad.