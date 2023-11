Charlotte Caniggia reveló que tuvo un acercamiento con sus padres y destacó una actitud de Claudio Paul

Las relaciones en la familia Caniggia no son las mejores y eso es de público conocimiento. Todos mantienen un vínculo conflictivo excepto Charlotte y Alex que intentan mantenerse unidos entre ellos.

Charlotte manifestó más de una vez en los medios que su deseo es recomponer el vínculo con sus padres, pero que ellos no demuestran interés. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo reveló que hubo un acercamiento: «Pude charlar con los dos y cruzar mensajes, pero no es que digo ‘bueno, los voy a ver’. Ahora está un poco mejor la cosa con ellos, por suerte cambió. Hubo un acercamiento» dijo en diálogo con Caras.

Luego, detalló como fue esa conversación: «Me hablaron y charlamos, muy poquito, pero bien. Quizá el divorcio y todo eso fue lo que los hizo actuar así. Ojalá que ellos puedan sanar y estar bien con sus hijos. Estaría buenísimo».

Por su parte, también se refirió a la actitud que tuvo Claudio Paul hace poco tiempo, cuando al visitar la Argentina, se dispuso a conocer a su nieta Venezia, la hija de Alex. «Yo no estuve presente, pero supongo que fue muy lindo. Ojalá mi mamá también pueda conocerla. Hay que tratar de mejorar el vínculo aunque estén separados. La bebé no tiene nada que ver. Fue positivo para la familia que mi papá la conociera. Me alegró» manifestó.