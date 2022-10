Charlotte Caniggia plantó a Juana Viale en pleno programa y la dejó hablando sola: “Estoy nerviosa”

Charlotte Caniggia se caracteriza por su gran personalidad extravagante, despistada, chistosa y sincera que muchas veces deja boquiabiertas a varias personas. En esta oportunidad protagonizó un episodio con Juana Viale, la conductora de “Almorzando con Juana” y la dejó colgada a la hora de saludarla al aire en pleno programa.

La hija del pájaro Caniggia fue invitada al ciclo televisivo de los almuerzos, el cuál ya no lleva más el nombre de su abuela Mirtha Legrand, y sin darse cuenta con su actitud desfachatada no se detuvo a hablar con la conductora quien le había consultado como estaba y se generó un momento muy incómodo en el piso.

Luego de ser presentada con un tape que contenía un compilado de momentos de Charlotte, Juana le dió la bienvenida: “Bienvenida. ¿Cómo te sentís?”. Para la sorpresa de todos la hija de Mariana Nannis no frenó y siguió hacía la mesa. Antes de salir del plano de la cámara, Charlotte gritó “Despeinada”, respondiendo a la pregunta de Juana.

Luego de eso siguió caminando hacía el otro ambiente del decorado donde se encuentra la mesa en la que almuerzan y cenan todos los fines de semana.

Juanita no supo que decir ante la situación en la que quedo pagando esperando por la conversación con Charlotte, y dijo lo siguiente: “No, vos con tu look… Se me fue” “¡Vamos al corte! ¡Se me fue la invitada!”.

Una vez que todos los comensales se ubicaron en la mesa, la nieta de Mirtha Legrand insistió una vez más y le preguntó a Charlotte porque tuvo esa actitud antes de comenzar, a lo que ella respondió que “¡Hola! ¿Cómo andan? Me tuve que maquillar y peinar…”. Juana ante eso le dijo que ella la quiso presentar y se fue. Para que no queden dudas Charlotte le aclaró: “No, me daba mucha vergüenza. Estoy nerviosa”.