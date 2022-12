Charlotte Caniggia mostró un look de alto impacto: top underboob, pantalón con recortes y cartera Dior

A veces, en la moda, más es más. Sin dudas, Charlotte Caniggia lleva esta premisa como bandera de sus looks. La influencer tiene un estilo audaz y extravagante que día a día documenta en su perfil de Instagram y recientemente mostró una selfie en un espejo con un look en el que sumó una tendencia tras otra.

En primer lugar, eligió un microtop de mangas largas con estampado psicodélico en la gama del marrón, uno de los fenómenos de moda del 2022, con detalles que son un hit: una arandela en el frente, una tira que se cruza por el abdomen y terminación de efecto underboob, una de las tendencias que este año lideró podio de los caprichos fashionistas.

Charlotte Caniggia combinó un top underboob con un pantalón con recortes. (Foto: Instagram/@chcaniggia_n)

Fue por más y combinó el llamativo top con un pantalón ajustado al cuerpo de corte Oxford en color verde manzana que tiene aberturas cut out y tiras en los laterales, a la altura de la cadera, otro de los detalles que este año se convirtió en must have. Y como si fuera poco, incluyó un cinto de perlas que le recorrió el abdomen.