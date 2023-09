Charlotte Caniggia letal contra Zaira Nara: “No me cae mal, pero…»

En la emisión de anoche del Bailando 2023 , Charlotte Caniggia, fiel a su estilo, tuvo un picante comentario contra Zaira Nara y sin filtros le espetó: “No me cae mal, pero opino que en el jurado debería haber gente que sepa de baile”. De ese modo, la hija de Mariana Nannis apuntó contra la hermana de Wanda y tuvieron un tenso intercambio en la pista del certamen, dado que la modelo, lejos de quedarse callada, se subió a la postura que tiene desde que está en el programa, y le contestó muy dura. La mediática logró un muy buen puntaje y los especialistas valoraron su desempeño en la pista, pero eso no le impidió tener un tenso ida y vuelta con la jurado invitada. En su segunda presentación del año, ella demostró un avance que los especialistas vieron con entusiasmo, pero pese a eso, se encargó de protagonizar un entredicho con Zaira Nara. “No me cae mal, pero opino que en el jurado tendría que estar gente que sepa de baile, ponele Flavio Mendoza, Carmen Barbieri y esa onda”, disparó. La respuesta de Zaira fue tajante: “Pero no estamos en el Teatro Colón. Estamos puntuando a gente que no sabe bailar muchas veces y viene a exponerse.” “Pero es como que me sientes a mí a opinar ahí”, sostuvo la influencer. “En todo caso, te cae mal la decisión de la producción, arreglate con Hoppe. Acepté la propuesta porque es un show y tengo muchos años en el ambiente. Una visión desde lo que opina el público, no está mal”, retrucó. Una vez terminado su descargo, Nara evaluó sobre el baile: “Veo mucha conexión entre ustedes, me gusta esta Charlotte, mucho más allá de la no experiencia”. Por último, Nara valoró el modo en el que Charlotte habló del mal momento que atraviesa su familia, y le aseguró: “He pasado momentos parecidos”. Previo a su desempeño en la pista, y tras las tristes confesiones que hizo en el primer programa sobre la relación son sus padres, que no atraviesa un buen momento, ella reveló: “Basta de hablar de mamá y papá, estoy harta”. Dicho esto, comenzó el momento del baile, que recibió un muy buen puntaje.