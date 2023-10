Charlotte Caniggia abrió su corazón y contó lo que padeció toda su vida con sus papás

Charlotte Caniggia se muestra siempre conciliadora con sus papás. A diferencia de su hermano Alex, ella evita atacarlo y no sólo esta predispuesta a recomponer el vínculo, sino que también lo desea. Desde que está en el Bailando, Marcelo Tinelli busca abordar la cuestión cada vez que pisa la pista y la noche de ayer no fue la excepción.

«Están mejor con tu papá» le dijo el conductor, luego de trascender que en los últimos días el exfutbolista había conocido a Venezia, la hija de Alex y Melody Luz. «Estamos mejor, si», respondió ella. «¿Mejor con papá y mal con mamá?» cuestionó el cabezón, «bueno, todo se puede mejorar, creo que es parte de las familias. Hay que ponerle ganas y tiempo» dijo la participante.

Tinelli le preguntó si había hablado con su madre y ella le dijo que no. Además aclaró que el vínculo con El Pájaro tampoco era el ideal, sino que hubo un acercamiento: «La relación con papá tampoco está de maravilla. Es más cordial, ‘hola papá, ¿cómo estás? Vení a tomar algo'». El conductor quiso saber más y le retrucó: «Pero ahora se pusieron de su lado», a lo que Charlotte expresó «no, yo no me pongo de parte de nadie. Yo soy su hija. Es su problema de adultos».

La mediática prefiere no hablar de sus papás y se la nota incomoda con la cuestión y explicó que esta situación sucede desde que es pequeña: «Mi papel acá no es fácil. Siempre estuve en esta posición, toda mi vida», confesó.

«Extraño a mi mamá y extraño a mi papá, quiero abrazarlos, sentarme a tomar un café con ellos, charlar, que compartan momentos conmigo, pero tengo que aceptar. Tal vez en unos años ellos se acerquen, yo estoy abierta, pero ya no voy a rogar más que me llamen o que me amen, es cansador» finalizó.