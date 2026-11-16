Este martes 17 se llevará adelante la charla ‘Compostaje y gestión de residuos’, desde

las 10 hs en el aula del Parque Ambiental de Tornquist.

Durante la jornada organizada por la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, los asistentes aprenderán a compostar residuos orgánicos y a obtener

abono fértil para las plantas.

Además, entre los participantes, se sorteará compost.