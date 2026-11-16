Este martes 17 se llevará adelante la charla ‘Compostaje y gestión de residuos’, desde
las 10 hs en el aula del Parque Ambiental de Tornquist.
Durante la jornada organizada por la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, los asistentes aprenderán a compostar residuos orgánicos y a obtener
abono fértil para las plantas.
Además, entre los participantes, se sorteará compost.
Charla ‘Compostaje y gestión de residuos’, este martes en Tornquist
Este martes 17 se llevará adelante la charla ‘Compostaje y gestión de residuos’, desde
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