Chano habló sobre una colaboración entre Tan Bionica y Tini

Es que este domingo, al momento de tomarse unos minutos para hablar con sus seguidores, el cantante escribió nada más y nada menos que un pedacito de Miénteme, la famosa canción que Tini Stoessel lanzó junto a María Becerra en 2021 y que rápidamente se convirtió en un gran éxito.

Sin embargo, Charpentier se encargó de bajar las expectativas y, por el momento, negó los rumores que despertó su tweet. En ese sentido, el músico aclaró que la publicación solo tenía que ver con el recuerdo de cuando estuvo internado.

No. Solamente recordé un momento muy lindo de cuando estuve internado después del episodio que ustedes ya saben . Había un enfermero que me ponía música y siempre bailábamos esa canción . Ayer me sentí muy vivo y me acordé de esa vez que resucité https://t.co/FBXrvL1ZjV

— CHANO (@CHANOTB) June 30, 2024