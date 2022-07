“Cerró los ojitos”, la pícara respuesta de Cinthia Fernández tras ver una foto donde está abrazada a Martín Baclini

Hace unos días, Ángel de Brito celebró su cumpleaños número 46 en una fiesta que tuvo a muchas celebridades presentes. Una de ellas fue Cinthia Fernández, ex-panelista de “LAM” quién mantiene una gran relación con el periodista, que quedó sorprendida ante la aparición de Martín Baclini, también participe del evento.

La presencia de su ex-pareja derivó en un picante reclamo hacia Ángel por haberlo invitado. Sin embargo, dentro del lapso en que ambos coincidieron, le sacaron una pícara foto abrazandose muy cariñosamente junto a Martín.

Fue el propio Ángel de Brito quien expuso la situación al compartir dicha foto en sus redes sociales. “Pasaron cosas”, expresó el conductor de “LAM” junto a la foto de la ex-pareja abrazándose en su cumpleaños.

A lo que Cinthia añadió un pícaro comentario, haciendo hincapié en un detalle que no dejó pasar. “(Él) cerró los ojitos… ¿Qué significa? Ja, ja, ja”, sentenció, con humor, a través de sus stories de Instagram.

Cinthia Fernández también fue noticia ese mismo viernes al retirarse tempranamente del cumpleaños de Ángel. Su apresurada salida derivó en que los seguidores del conductor le consultaran al respecto, igual que a la bailarina. “Me están preguntando por qué no subí nada de la fiesta de Ángel. Fui literalmente por cinco minutos y me volví a casa porque me empezó a temblar todo”, comenzó relatando la modelo desde la comodidad de su cama. “Ya me empecé a sentir mal cuando le fui a llevar la torta, y bueno, después me tuve que ir. Ya no me tiembla el cuerpo, pero estoy como rara”, explicó la ex pareja de Matías Defederico.

Horas más tarde, en su cuenta personal de Instagram, Cinthia volvió a postear para la tranquilidad de sus seguidores, impacientes. “Estoy viva, para desgracia de muchos. Amo a mis seguidoras que me preguntan si estoy bien. Me siento fatal”, escribió con una foto sonriente desde la cama.