Cerró el cine Arte Multiplex de Belgrano, el complejo favorito de los cinéfilos porteños

A través de las redes sociales, se anunció que la situación actual fue insostenible para el lugar.

En el complejo se proyectaba principalmente cine europeo y cine arte .

Dada la imposibilidad de afrontar la compleja situación actual, Norberto León Feldman y su hijo Gabriel decidieron cerrar definitivamente las puertas del Arte Multiplex de Belgrano (Av. Cabildo 2829 C.A.B.A.). “Agradecemos a todo su público que nos ha acompañado durante estos años, disfrutando de los estrenos semanales de cine de autor, cine independiente, películas premiadas en festivales, etc. Hemos vivido grandes momentos allí”, publicó la cuenta oficial de la cadena.

De los cinco complejos que conforman la compañía, entre los cuales suman 34 salas, el único que no pudo reabrir fue este tradicional espacio dedicado a películas por fuera del circuito tradicional. Ninguna de sus 5 salas cumplía con los protocolos necesarios para funcionar durante la pandemia y eso empujó a que sus dueños se vieran forzados a bajar la persiana.

“Ya no es posible mantenerlo en el emblemático edificio de la Av. Cabildo, pero este género seguirá vivo en nuestro complejo Multiplex Belgrano (Vuelta de Obligado 2199), ubicado a pocas cuadras de Arte Multiplex”, explicaron.

En ese sentido, al cierre de esta suerte de comunicado, expresaron sus expectativas: “Cuando podamos reencontrarnos, los esperamos allí, para seguir disfrutando lo mejor del cine arte”.

Los vecinos del barrio de Belgrano y los cinéfilos de toda la Ciudad concurrían a este complejo desde las épocas en las que su nombre era Cine Saboy. Luego, en el 2013, se reacondicionaron sus instalaciones y empezó a llamarte Arte Multiplex. Como consecuencia de la inactividad comercial, 13 trabajadores habían dejado sus puestos; algunos renunciaron y otros aceptaron un retiro voluntario.

“Llevamos mucho tiempo cerrados, enfrentando costos y endeudándonos, como era previsible es imposible seguir en estas circunstancias. No pudimos abrir por la exigencia del protocolo, había que implementar reformas, era bajo el aforo definido, tenía varias cuestiones que hacían poco factible la apertura. Esperábamos una mejora de la pandemia y un relajamiento en las restricciones que nos permitan volver a la actividad y esto no será posible. La empresa ya no tiene con qué responder a sus deudas y compromisos asumidos”, explicó Gabriel Feldman en diálogo a BAE negocios.

Luego, añadió: “Aún si el decreto no decidiera el cierre de los cines por quince días, no vemos un escenario de relajamiento de los condicionamientos a la actividad. Esto va a llevar bastante tiempo. La empresa no tiene más caja y no tiene mucho sentido seguir esperando algo que no va a pasar”.

Esta noticia se suma al cierre del Cinema City, mejor conocido por su viejo nombre ‘el General Paz, del barrio de Belgrano’, el cual tampoco logró resistir a la pandemia de COVID-19. Por otra parte, el Gaumont, gestionado por el INCAA, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.