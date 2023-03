Celeste Muriega sumó un corset trendy al jean que usan las celebrities: «Para que veas»

Con un look no apto para tibias, la actriz y bailarina Celeste Muriega derrochó belleza y estilo con su Total black look en el que su top y sus jeans trendy se roban las miradas de todos.

La famosa hizo honor a su belleza natural y posó con mucha firmeza frente a la barra de un bar con un outfit que los débiles de corazón no podrán ver. Celeste Muriega cautivó y enamoró con tu corset trendy de encaje y lencería íntima.

Celeste Muriega. (Fuente: Instagram).

Celeste llevó su sensual corset con los jeans Cut Out de cadenas en color Noir que usan todas las celebridades nacionales y del mundo entero.

La actriz no le da tregua a sus seguidores. Cuando creen que están a punto de superar un posteo de alto impacto, Celeste llegó con una nueva publicación más fuerte que la anterior.

«Así te espero hoy, para que veas», comentó la actriz en su insinuante posteo, el cual despertó los más bajos pensamientos de su novio Christian Sancho.

«Te amo», le dejó escribió el bailarín a su novia. Sancho le sumó unos emojis de fueguitos y algunos otros que dejan en claro que este posteo es de otro nivel.

Otras famosas pioneras en la moda que lleva Celeste Muriega