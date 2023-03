Celeste Muriega recordó a Ricardo Fort tal y como a él le hubiera gustado

La modelo y actriz Celeste Muriega recordó con mucho cariño y alegría al fallecido artista y empresario del chocolate, Ricardo Fort y emocionó a sus seguidores.

Celeste Muriega no fue una más de las famosas que estuvieron bajo el manto protector de Ricardo Fort, pese a que su vínculo fue de sólo cinco años, interrumpido por el fallecimiento del empresario, la modelo hubiera sido clave en la vida de él y de sus hijos Marta y Felipe Fort.

Celeste Muriega. (Fuente: Instagram).

Para recordar con amor al chocolatero, la modelo compartió fotos de lo que fue su participación en la docuserie «El Comandante Fort», donde se habla de la vida del artista y socialité.

«No hay día que no te tenga presente Ricardo Fort. Y ahora que salió la serie más recuerdos se me vienen a la cabeza y más feliz me hace el sentir que de una u otra manera seguís estando en el corazón de todos y haciendo ruido (como a vos te gustaba) ja!», sostuvo Celeste.

Celeste Muriega. (Fuente: Instagram).

Con un vestido largo acampanado con espalda abierta, confeccionado satén en tonos dramáticos, de escote semi invisible y unas sandalias altas plateadas, Muriega hizo parte de la mega producción de 2020 Films y Sart Plus, donde cuenta detalles inéditos de la vida de Fort.

Celeste Muriega. (Fuente: Instagram).

Dato revelador del vínculo entre Ricardo Fort y Celeste Muriega

Este año se cumplen 10 años del fallecimiento de Ricardo Fort, su vida llena de excesos y excentricidades estuvo marcada por su gran facilidad para tener lo que quería, ¡Claramente no todo lo puede el dinero!

Celeste Muriega reveló en una íntima entrevista para la revista Pronto, una propuesta que Fort le hizo a solo tres años de haberla conocido y que mostraba el gran cariño que le tenía.

Celeste Muriega. (Fuente: Instagram).

«Dos años antes de fallecer, Ricardo Fort me propuso tener un hijo juntos, pero sin ser novios», contó la Celeste. La modelo reveló que su respuesta fue decirle que estaba «loco», pero el chocolatero estaba empeñado en darle un hermanito morocho a sus dos hijos Marta Fort y Felipe Fort.

‘Dale, sabés lo lindos que saldrían, morochitos’. Me intentó convencer, fue heavy. No me ofreció plata, pero sí un cirujano plástico para después del parto», puntualizó Celeste Muriega.