Celeste Muriega a Hernán Drago: No, no se la juega. «Yo siempre le digo, jugate ya»

Parece que Hernán Drago no logra tomar una decisión.

Que si, que no, el prometedor romance entre Celeste Muriega y el modelo no se define. La bailarina le hizo un particular reproche a Drago, donde lo acusa de no definir.

No se la juega nunca.

La ex «Show Match» dijo la frase en el programa de Guido, «Bienvenidos a Bordo» y dejó a Drago en evidencia.

El conductor del ciclo interpeló con una frase a Hernán.

No, no se la juega. Yo siempre le dijo ‘jugate, jugate, jugate ya’.

Cabe recordar que, en el día de ayer, se filtraron imágenes de la pareja conversando interesados en la puerta de los estudios de tv.

Drago – Muriega se las traen, ya se los había vinculado durante la temporada de verano y prometen ser el romance del año.