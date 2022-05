Celeste Cid se separó de Iván Pierotti: “Me gusta estar sola”

Celeste Cid se separó de Iván Pierotti luego de cuatro años de relación. La noticia se dio a conocer a través del programa de televisión Implacables en una entrevista a la misma.

Fue allí que, la actriz dio detalles del porqué del fin de la pareja y cómo proyecta su vida estando soltera “Estoy sola y muy bien” anunciaba en televisión en vivo por Canal 9.

“Se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad. A veces, sí. A mí me está pasando ahora que digo ‘me gusta estar sola’. Es una elección que sea de esa manera” agregaba la actriz, anunciando como imagina su futuro cercano.

Celeste Cid se separó de Iván Pierotti. Foto: Web

Quién es Iván Pierotti, la ex pareja de Celeste Cid

Iván Pierotti fue pareja de Celeste Cid durante cuatro años. El mismo es un director y artista audiovisual, cordobés de 33 años de edad.

Desde hace seis años reside en la Ciudad de Buenos Aires donde, realizó su mayor parte de proyectos audiovisuales y, trabajó con grandes artistas como la banda Illya Kuryaki and the Valderramas, con quienes dio vida al DVD Aplaudan en la luna del año 2014, el cantante indie Louta y el artista urbano éxito de los últimos años Duki.