Cecilia Oviedo fue operada de urgencia por nódulos y quistes por un encapsulamiento mamario: “Ahora aprendí el valor de la vida”

En menos de una semana a Cecilia Oviedo le pasó de todo: fue al médico por una molestia en la mama izquierda, le hicieron estudios y le detectaron anomalías en la derecha. Y allí se tomó la decisión: inmersa en la preocupación y la necesidad de accionar rápido, la ex vedette se operó y ahora está en pleno y doloroso proceso de recuperación, puertas adentro de su casa, con la ayuda de su hermana y un amigo.

“Me dolía la mamá bilateral y decidí consultar con un cirujano que me recomendaron y el me mandó a hacer estudios. La ecógrafa me preguntó el motivo y le dije que era por un encapsulamiento de la mama bilateral, que tengo hace un año y medio”, le contó Cecilia Oviedo a Paparazzi.

” alt=”” aria-hidden=”true” /> OVIEDO SE OPERO DE URGENCIA EN UNA CLINICA PRIVADA

“Pero mientras me hacía el estudio, la especialista hizo mucho hincapié en la mama derecha, en la parte del pezón y axila, específicamente. Eso me llamó la atención y al terminar le consulté qué había visto”, siguió.

“Consulté con el médico, me dijo que no podía esperar a que termine la pandemia y que me los tenía que sacar si o si”, contó la ex vedette

“Me dijo que tenía un problema en la mama derecha y que hable con mi médico. Cuando abrí el informe, al salir a la calle, vi que la prótesis estaba rota, que había tres nódulos y que había dos quistes de diferentes tamaños”, compartió la rubia, ex de la Hiena Barrios.

“Me agarró una locura… Consulté con el médico, me dijo que no podía esperar a que termine la pandemia y que me los tenía que sacar si o si porque corría el riesgo de que los nódulos se transformen en cancerígenos, había que investigarlos”, explicó.

AL QUIROFANO

“Fue todo muy silencioso. El cuerpo estaba combatiendo contra el producto que estaba adentro. Si no me hacía el estudio por la otra mama que me dolía, se me podría haber llenado de nódulos y quistes”, agregó.

“Me operaron, limpiaron y sacaron todo. Pagué todo porque fue de un momento a otro, no quería ni se podía esperar. Si dejaba pasar tiempo, quizá no me podían volver a poner las prótesis. En el post quirúrgico lo pasé muy mal”, contó la ex amiga de Natacha Jaitt.

” alt=”” aria-hidden=”true” /> LA EX VEDETTE FUE INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE DE SU MAMA DERECHA

“Ahora, la prioridad es que el cuerpo no rechace estas prótesis porque sino me tienen que volver a operar. Y en seis meses hacerme controles para ver si los nódulos no volvieron a aparecer”, afirmó.

“La prioridad es que el cuerpo no rechace estas prótesis porque sino me tienen que volver a operar”, adelantó Oviedo

“A veces no nos gusta ir al médico o lo dejamos para más adelante pero hay que prevenir. Ahora aprendí el valor de la vida, que no tiene precio. La pasé muy brava pero, a pesar de que todavía no puedo mover los brazos, estoy agradecida”, cerró Cecilia.

FUENTE; PAPARAZZI