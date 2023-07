Cazzu respondió a las críticas por posar para Playboy estando embarazada

Cuando, Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, tomó como ejemplo a Rihanna y confirmó su muy rumoreado embarazo en pleno show, la noticia generó emoción en los millones de seguidores que tiene la popular artista.

En ese contexto, las críticas no demoraron en llegar. Algunos la acusaron de sexualizar un embarazo y otros que no era sexy posar mientras estaba gestando. Lejos de elegir el silencio, la joven respondió a los internautas.

«Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy. Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo a mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés. Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más”, dijo Cazzu en la entrevista para la publicación.

Luego, la cantante respondió a las críticas por posar embarazada para Playboy y dijo: «Mi bebé está a salvo, no se preocupen» La cantante no dudó en defender su decisión y apuntó contra quienes todavía romantizan la gestación.

Ante las críticas que recibió en sus redes, dejó en claro que únicamente le importa la aprobación de las personas a las que quiere: “Lo hago sin ánimo de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente. Son conejillos de indias para mí las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido”.

Y agregó: «Mi música es obscena señora, es rebelde y habla de sexo. Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mí no». Finalmente, fue contundente con su postura y recalcó: » Mi bebe sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cog*%{%{ndo y las embarazadas también», escribió junto a risas.