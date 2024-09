Catherine Fulop: “Lamento mucho todo lo que a mi marido le está pasando”

A dos meses de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, la controversia en torno a la ausencia de Gabriela Sabatini sigue generando revuelo mediático. Catherine Fulop abordó el tema, dejando un mensaje que reavivó las especulaciones sobre la relación entre ella y la extenista.

Días antes de la ceremonia, había incertidumbre sobre si Gabriela asistiría y la falta de presencia de la tía de la novia en un evento tan significativo alimentó rumores sobre tensiones familiares, lo que ha añadido un matiz controversial a la celebración. “Lo único que te voy a decir es que no voy a hablar de ella por respeto a mi esposo, que merece todo el cuidado, porque el que más sufre es él. Todos los demás somos casi de palo”, comenzó diciendo la actriz venezolana.

Si bien mantuvo el silencio a la hora de hablar del distanciamiento, no dudó en lanzar un palito para su cuñada: “Realmente prefiero no hacer ningún comentario al respecto, lo que sí sé es que en el casamiento de mi hija no faltó nadie. Estuvimos todos los que la amamos y queremos que ella sea feliz y le deseamos todo lo mejor. Eso es lo único que a mí me importa”. Por otro lado, hizo referencia al vínculo que mantienen tía y sobrina: “No me meto en las relaciones de nadie de la familia, prefiero, sobre todo por respeto a mi marido, que lo amo”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

“La vida es así, a veces uno la tiene que aceptar. Lamento mucho todo lo que a mi marido le está pasando”, cerró el tema sobre la ausencia de la exdeportista que tanto dio que hablar. Minutos antes de referirse al conflicto, habló a fondo acerca del feliz momento que vivieron en el Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, junto a 300 invitados.

“Fue muy impresionante, tan bello, la ceremonia fue superemotiva. Ova estaba que no podía creer que iba a entregar a su niña, igual estaba muy feliz porque lo conoce a Paulo y tienen una muy linda relación”, recordó la conductora.

Anteriormente, la famosa dio una entrevista en LAM (América TV) en la cual habló del estado de su relación, dejando en claro que “el faltazo” no tuvo nada que ver con ella: “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”. (Teleshow)