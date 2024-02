Catherine Fulop contó todos los detalles de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Paulo Dybala y Oriana Sabatini darán el sí y se convertirán en marido y mujer. Recientemente, Catherine Fulop habló con Socios del Espectáculo y contó los detalles de lo que será la boda del año. Según adelantó la actriz, el casamiento será el 20 de julio.

«Yo no puedo decir nada porque me van a matar estos chicos» exclamó pero a continuación contó intimidades de los preparativos. «Ori no se puede hacer el vestido acá y escogió un gran diseñador que es Dolce & Gabbana. Va a tener cambios. El novio también va a tener sus cambios. Va a ser una boda muy clásica» remarcó.

En cuanto a la decisión de los novios sobre la imposibilidad de usarse celulares en la fiesta, explicó: «El motivo es que, por más que yo le pueda decir a mis amigos y a mi familia, que no vayan a molestar no sé a Leandro Paredes o a Rodrigo De Paul… yo creo que, finalmente, la gente va a agradecer el hecho de no estar pendientes de las fotos. Las fotos las van a tomar los fotógrafos».