Catalina de Gran Hermano lanzó una amenaza contundente a los fans de Furia

La exparticipante de Gran Hermano apuntó contra el fandom de Juliana Scaglione, luego de que la abuchearan en el estudio del reality de Santiago Del Moro, el domingo en la gala de eliminación.

En el vivo de eliminación del reality, Catalina recibió gritos en su contra por parte de los fanáticos de Furia. Esto se debe a qué la exparticipante había manifestado su apoyo a Emmanuel, el nuevo enemigo de la jugadora más controvertida de la casa más famosa del país. Después de la eliminación de Zoe, la pediatra arremetió contra «los furiosos» con una dura advertencia.

Zoe Bogach se convirtió en la nueva eliminada del juego con el 37,3 por ciento de los votos positivos. Previo a ello, Santiago Del Moro les consultó a los hermanitos que se encontraban en el estudio a cuáles de sus excompañeros bancaban afuera. Fue entonces cuando Catalina Gorostidi se volvió a enfrentar con los seguidores de Juliana «Furia» Scaglione.

«Estoy muy enojada. Zoe bienvenida al afuera, mi hermana menor. No sabes cómo te vamos a cuidar», expresó Catalina sobre Zoe, a la vez que lanzó de modo picante: «Nefasto los furiosos, me dan asco. Voy a salir a hablar y se les termina la farsa a todos. Manga de hdp. Me cansé», sentenció.

Horas antes, Gorostidi dio su pulgar negativo contra Francisco, el hijo de Darío Martínez Corti, quien tuvo una aventura con Furia en Gran Hermano después de habérsele insinuado a ella antes. «Alto falluto (Francisco), aguante Darío y el decorado se calla», había opinado con micrófono en mano.

Minutos más tarde, fue consultada por su simpatía por Emmanuel Vich y no esquivó a la hora de responder. «Emma me sacó dos veces y en esta estoy con él. Emma a la final», sostuvo la ex hermanita, que había sido vista a los besos con Damián Moya, también exjugador de Gran Hermano 2024.

El reality sigue siendo el gran éxito de la televisión argentina y tiene gran repercusión en otros canales, como con su cuenta oficial de YouTube. También los fans están atentos a las publicaciones en la cuenta de Instagram donde se generan grandes debates sobre el contenido y discusiones entre los seguidores de cada participante.