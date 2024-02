Catalano negó haber estado envuelto en algún tipo de escándalo en laguna “Las Encadenadas”

(Por Ciudad Noticias): Ésta tarde el concejal de Unión por la Patria Nicolás Catalano, hizo su descargo en éste diario online y se refirió al escándalo del que se lo acusa de haber sido partícipe mientras se desarrollaba la Fiesta del Reservado en Laguna “Las Encadenadas”.

*DURANTE EL DOMINGO SALIÓ EN CIUDAD NOTICIAS UN INFORME DONDE SE HABLA QUE EL CONCEJAL CATALANO, FUE PROTAGONISTA DE UN ESCANDALO HACE UNA SEMANA EN LAGUNAS LAS ENCADENADAD. CREÍAMOS OPORTUNO ESCUCHAR TU VERSION. ¿QUE HAY DE VERDAD SOBRE ESO?

-Buenas tardes, agradezco el espacio para poder aclarar lo dicho en la mencionada nota. Contarles que es una fiesta a la que hace muchos años asisto, en principio lo hice con mi negocio de ropa donde armábamos un stand, luego me tocó ir por la función y disfruto mucho de asistir a la Fiesta de la familia ya que es un buen momento para encontrarnos con amigos y la familia de la laguna. Este año tuve el honor de ser invitado por los miembros de la Comisión del Club de Pesca de Pigüé, a quienes acompañé con la regularización de la personería jurídica, así como a otras noventa y ocho instituciones de todo el distrito. No sucedió nada de lo relatado es por eso que invito a que se lo consulte al presidente de la Institución para que dé su versión.

*¿TUVUSTE QUE SER ESCOLTADO POR PERSONAL DE LA POLICÍA CUANDO SUPUESTAMENTE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TE INVITARON A RETIRARTE?

-Dicha situación nunca ocurrió. Nadie me invitó a retirarme de ningún lugar. De hecho estuve en la fiesta desde el día martes, donde fui a recorrer el predio y ofrecerme para dar una mano en lo que hiciera falta, ya que después de muchos años las cantinas de la jineteada volvían a la Comisión del Club, esa noche volví a dormir a Pigüé dado que tenía reuniones pactadas para miércoles y jueves, día que por la tardecita regresé al predio hasta el domingo por la noche que me retiré porque se aproximaba una tormenta, de no ser por ello me hubiera quedado un día más dado que el lunes era feriado. En la nota se menciona un hecho que habría pasado el día viernes por la mañana, y pueden mirar las fotos y filmaciones donde el sábado por la tarde a las 15:30 hs más precisamente, participé del acto inaugural de la Fiesta Nacional del Reservado, momento que compartimos con las autoridades invitadas y con varios miembros de la Comisión Organizadora, donde tuve oportunidad de felicitar al presidente por el desarrollo de una nueva Fiesta Nacional del Reservado, homenajear a los familiares de Walter Mosegui y en especial saludar a Amelia a quien le tengo un gran afecto. Incluso di una nota con un medio del distrito que se encontraba presente.

*HAY PERSONAS QUE ASEGURARON VER TODO LO INFORMADO EN CIUDAD NOTICIAS. SI NO FUE ASÍ, ¿A QUE SE DEBE QUE AL MENOS TRES O CUATRO PERSONAS COICIDIERAN ES ESE ESCANDALO?

-Sinceramente no sé a qué se debe, no está en mi personalidad ser agresivo ni violento. Las personas que me conocen saben que no soy así. Por lo general cuando me molesto con alguna situación trato de irme del lugar para evitar inconvenientes. No fue el caso ya que como contaba al principio es un momento de encuentro con personas que nos vemos en este tipo de eventos. Es un ambiente muy familiar, donde varias generaciones ponen en valor la tradición y las costumbres, en un predio lleno de lindas anécdotas.

*¿ESTÁS AL TANTO SOBRE UN POSIBLE MATERIAL FÍLMICO DE LO QUE SE TE ACUSA?

-Desconozco si existe tal material. Me gustaría poder verlo para en tal caso poder explicar la situación.

*QUÉ TE GUSTARÍA AGREGAR, YA QUE SOS UN CONCEJAL ELECTO POR LA GENTE Y ESTÁ EN JUEGO TU ENVESTIDURA POLITICA.

-Me gustaría aprovechar para felicitar a los miembros de la Comisión organizadora por mantener tan lindo el predio y por la organización impecable de la Fiesta Nacional del Reservado. Y agradecer a la gente las muestras de cariño tanto en la fiesta como en estos días. Uno está acostumbrado a la crítica, pero los seres queridos que nos rodean no. Me gustaría que las personas que hacen este tipo de relatos lo hagan fuera del anonimato, porque el daño es grande, sobre todo para la familia, más en un momento donde estamos atravesando una situación familiar compleja, fue lo que dijo hace instantes a Ciudadnoticias.com, el concejal de Unión por la Patria Nicolás Catalano quien aprovechó el espacio para hacer su defensa.

EL VIDEO QUE BRINDÓ CATALANO, ES DEL DIA SABADO, ES DECIR, HORAS DESPUES DEL PRSUNTO EPISODIO.