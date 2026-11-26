(Por Ciudad Noticias – Editorial): Mientras el Concejo Deliberante debatía la responsabilidad política e institucional de Matías Nebot, Nicolás Catalano introdujo en su exposición cuestionamientos dirigidos hacia Mariano Mansilla, quien había abandonado su banca al excusarse de participar en la votación.

En medio de un procedimiento que debía resolver la continuidad del intendente, Catalano dedicó parte de su discurso, mirando hacia Mansilla, a cuestionar a quienes integraron la administración municipal y posteriormente se distanciaron del mandatario vecinalista.

La referencia adquiere especial relevancia porque, según información obtenida por Ciudad Noticias, una de las principales resistencias dentro del sector de Catalano, de Clarisa Rivas y de parte del entorno de la concejal estaba relacionada con la posibilidad de que Mansilla asumiera la intendencia ante una eventual destitución de Nebot.

A ello se suman las versiones sobre las aspiraciones de Catalano de disputar la conducción municipal en 2027, una circunstancia que introduce otro componente en la discusión sobre los posicionamientos políticos que precedieron a la sesión especial.

Catalano fundamentó su voto invocando la democracia, la institucionalidad y el respeto por la voluntad popular. Sin embargo, el Concejo Deliberante también está integrado por representantes elegidos democráticamente, y la Comisión Investigadora fue constituida mediante los mecanismos establecidos por la legislación vigente.

Destituir a un intendente mediante un procedimiento legal no supone desconocer la democracia. Es, precisamente, una de las herramientas que el ordenamiento democrático contempla para determinar las responsabilidades de quienes ejercen funciones públicas.

El propio Catalano había votado el pasado 23 de octubre a favor de considerar graves los hechos investigados. Durante la sesión de este jueves volvió a reconocer esa gravedad, cuestionó las deficiencias de la administración municipal y admitió compartir numerosos reclamos de los vecinos.

Sin embargo, terminó votando contra la destitución.

Su exposición planteó la necesidad de profundizar los controles sobre el Ejecutivo, pero dejó sin esclarecer si las discusiones relacionadas con la eventual sucesión de Nebot tuvieron alguna incidencia en su posicionamiento.

¿Por qué introducir cuestionamientos hacia Mansilla cuando lo que se estaba juzgando era la responsabilidad política del intendente? ¿Qué importancia tuvo la identidad de quien podía sucederlo? ¿Qué lugar ocuparon las aspiraciones electorales de cara a 2027?

Catalano aseguró que no votaba pensando en una persona ni en una coyuntura política determinada. Sus referencias a Mansilla durante el discurso hacen pertinente contrastar aquella afirmación con las conversaciones políticas que precedieron a la sesión.

Lo concreto es que su voto y el de Clarisa Rivas impidieron alcanzar la mayoría especial necesaria para destituir a Nebot y, consecuentemente, descartaron la posibilidad inmediata de que Mansilla asumiera la conducción municipal.

Queda pendiente establecer si ese desenlace fue una consecuencia de sus decisiones legislativas o si constituyó uno de los objetivos políticos que las motivaron.

La democracia que Catalano reivindicó también comprende la obligación de rendir cuentas, la independencia del Poder Legislativo y la responsabilidad de explicar las decisiones políticas ante la ciudadanía. Invocar sus principios no sustituye esas explicaciones.