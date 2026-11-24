A horas de una de las sesiones más trascendentes de los últimos años en el Concejo Deliberante de Saavedra, las negociaciones políticas parecen haber desplazado del centro de la discusión a los argumentos que dieron origen al proceso de destitución del intendente Matías Nebot. En ese escenario, dos integrantes del bloque justicialista podrían modificar la posición que sostuvieron el pasado 23 de octubre.

El primero sería Nicolás Catalano, representante del caportismo dentro del PJ. El concejal, que acompañó la calificación de gravedad de los hechos investigados, habría anticipado a su círculo cercano que esta vez votará en sentido contrario. En los pasillos de la política local circula la versión de que su decisión estaría condicionada por la eventual difusión de información que podría comprometerlo, una hipótesis que hasta el momento no pudo ser corroborada.

Sin embargo, el eventual cambio de posición que mayor atención despierta es el de Clarisa Rivas. No se trata de una integrante más del cuerpo deliberativo, sino de quien encabezó la Comisión Investigadora y trabajó junto a Florencia Bros en la producción y el análisis de los elementos probatorios que permitieron avanzar con el procedimiento contra el jefe comunal.

Las interpretaciones sobre su posible giro son diversas. Si bien existen versiones acerca de presuntas presiones de índole personal provenientes del oficialismo, otras lecturas sitúan el conflicto en el escenario político que se abriría tras una eventual destitución. La llegada de Mariano Mansilla al Ejecutivo municipal encontraría resistencia en sectores cercanos a la concejal, que no verían con buenos ojos que Distrito Futuro conduzca los destinos del distrito durante el próximo año.

En paralelo, circula una tercera versión, todavía sin confirmación, relacionada con el eventual ofrecimiento de un lugar dentro de la estructura municipal a una persona vinculada a Rivas.

La sesión del jueves permitirá conocer si estos movimientos finalmente se traducen en las urnas del recinto. Más allá de las versiones y especulaciones, quedará un interrogante central: qué cambió en el expediente durante el último mes para que dos concejales que consideraron graves los hechos investigados adopten ahora una posición contraria frente a la eventual destitución del intendente.