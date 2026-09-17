Caso Nebot: este viernes termina la Comisión Investigadora y se abre el plazo de diez días para la defensa del intendente

(Por Ciudad Noticias): La Comisión Investigadora conformada por el Concejo Deliberante de Saavedra para analizar la situación del intendente Matías Nebot llegará este viernes al cierre de su etapa de investigación, un momento clave dentro del procedimiento iniciado en agosto y regulado por el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La Comisión fue formalmente integrada el 10 de agosto por los concejales Florencia Bros, Luis Marcelo Herrador, Silvio Mosegui, Verónica Piangatelli y Clarisa Rivas, luego de que el HCD aprobara el 5 de agosto la Resolución 23/2026.

El cierre de este viernes no significa, sin embargo, que el Concejo vaya a resolver inmediatamente sobre la continuidad de Nebot. Lo que termina es la etapa en la que la Comisión debía reunir antecedentes y elementos de prueba vinculados con los hechos que motivaron su conformación. La Ley Orgánica establece expresamente un plazo de 30 días para esa tarea.

Después comienza una instancia diferente y fundamental para el procedimiento: el intendente tendrá diez días para efectuar su descargo y aportar las pruebas que considere necesarias para ejercer su defensa. Es decir, antes de que exista un informe definitivo de la Comisión, Nebot tendrá formalmente la posibilidad de responder a aquello que haya sido incorporado durante la investigación.

Recién vencido ese plazo de diez días comenzará la siguiente etapa. La Comisión tendrá entonces un máximo de 15 días para elevar su informe al Concejo Deliberante, y sólo posteriormente podría convocarse una sesión especial para que el cuerpo analice la gravedad de los hechos eventualmente acreditados.

Por eso, políticamente, este viernes marca un punto de inflexión en el caso Nebot. Hasta ahora la Comisión investigó bajo reserva, reunió testimonios, documentación y los elementos que consideró pertinentes. A partir del cierre de esa tarea deberá quedar definido qué cuestiones concretas fueron incorporadas al expediente y cuáles serán sometidas al descargo del intendente.

La Resolución 23/2026 estableció que el objetivo de la investigación era evaluar la aptitud psicofísica de Nebot, su idoneidad, su desempeño institucional y la eventual existencia de transgresiones a los deberes de la función pública, a partir de sus declaraciones públicas realizadas durante una charla sobre consumos problemáticos. También dispuso la reserva de las actuaciones y medidas especiales de protección para información vinculada con su salud.

El procedimiento, por lo tanto, todavía tiene camino por recorrer. Este viernes no se define si Nebot continúa o deja de ser intendente. Se termina la investigación y comienza su defensa.

Ese punto es central porque la propia Ley Orgánica obliga a respetar esa instancia antes de que la Comisión pueda emitir su conclusión. Sólo después del descargo, del informe y de una eventual sesión especial podrá conocerse si existen elementos suficientes para avanzar institucionalmente.

Y aun en ese escenario, cualquier suspensión preventiva requeriría una decisión fundada y el voto de dos tercios de la totalidad de los integrantes del Concejo Deliberante.

Así, el viernes cerrará una etapa que comenzó hace más de un mes y comenzará probablemente la más importante para el jefe comunal: aquella en la que Nebot conocerá formalmente los elementos reunidos durante la investigación y podrá ejercer su defensa.

Después vendrá el informe. Y recién entonces el Concejo tendrá que decidir si lo investigado alcanza para dar un paso más.