Caso Nebot: el expediente deja una pregunta incómoda antes de que el Concejo mida la gravedad de los hecho

(Por Ciudad Noticias): Con el secreto de sumario ya levantado, las actuaciones conocidas permiten correr la discusión del terreno personal al institucional. La pregunta que queda planteada no es si el intendente atravesó una crisis, sino si esa crisis llegó a proyectarse sobre el funcionamiento del Ejecutivo de una manera suficientemente seria como para que los concejales la consideren grave.

El expediente que llegará al Concejo Deliberante en los próximos días deja una discusión bastante más

compleja que la que dominó el debate público desde que Matías Nebot reconoció su problema de consumo.

Con la etapa investigativa cerrada y el secreto de sumario levantado, la cuestión ya no pasa por reconstruir una confesión ni por volver sobre la vida privada del jefe comunal. Lo que deberá resolverse es si, detrás de esa situación personal, quedaron hechos capaces de adquirir una dimensión institucional.

Esa diferencia es decisiva. Una crisis personal, incluso cuando es reconocida por quien ejerce un cargo

público, no se transforma automáticamente en una falta grave. El punto empieza a cambiar cuando lo que aparece en las actuaciones no se limita a la esfera privada y comienza a rozar la capacidad cotidiana del Ejecutivo para ordenar su agenda, sostener decisiones, coordinar áreas y garantizar el funcionamiento regular de la administración.

El material conocido hasta ahora muestra precisamente esa tensión. No hay una pieza única que resuelva el caso. Tampoco un documento que, leído en soledad, permita anticipar una conclusión. Lo que existe es una acumulación de elementos de naturaleza distinta que deberán ser ponderados en conjunto. Hay actuaciones oficiales, declaraciones testimoniales, referencias a dificultades internas, períodos de ausencia, movimientos dentro del gabinete y constancias administrativas que, al ser leídas en una misma línea de tiempo, plantean una pregunta que el expediente no termina de contestar por sí solo: hasta qué punto los problemas que atravesó el intendente quedaron circunscriptos a su vida personal y hasta qué punto ingresaron en la mecánica del gobierno.

Esa es, probablemente, la zona más delicada del caso. Porque una cosa es que un funcionario atraviese una situación compleja y otra muy distinta es que esa situación obligue al resto de la estructura a modificar de manera repetida la forma en que trabaja, toma decisiones o resuelve cuestiones que dependen de la máxima autoridad municipal. El expediente contiene referencias a ese tipo de alteraciones y, aunque no todas tienen el mismo nivel de comprobación, el conjunto obliga a mirarlas con más atención que si se tratara de hechos aislados.

Para los concejales, la discusión sobre la gravedad no debería reducirse a contabilizar episodios. El desafío será establecer si existió continuidad, reiteración y una consecuencia institucional concreta. Una demora puntual no define una gestión. Una ausencia tampoco. Un cambio de funcionario, considerado por separado, puede formar parte de la dinámica normal de cualquier administración. Pero cuando distintos elementos empiezan a aparecer próximos entre sí, el análisis deja de ser el de cada episodio individual y pasa a ser el de la secuencia completa.