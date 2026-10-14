Caso Nebot: el 23 de octubre, el Concejo Deliberante tendrá una sesión decisiva sobre el futuro del intendente

(Por Ciudad Noticias): La Comisión Investigadora dio por concluida la recopilación de pruebas, la formulación de cargos y el análisis de los descargos presentados por la defensa. El viernes 23 de octubre, a las 9, los concejales deberán pronunciarse sobre la gravedad de los hechos investigados y votar una resolución que podría determinar la continuidad de Matías Nebot al frente del Ejecutivo municipal.

El escenario político e institucional del distrito de Saavedra ingresó en una etapa decisiva. Después de varias semanas de investigación, recopilación de testimonios, presentación de documentación y actuaciones vinculadas con la conducta e idoneidad del intendente Matías Nebot en el ejercicio de sus funciones, el Honorable Concejo Deliberante convocó a una sesión especial para el próximo viernes 23 de octubre, a las 9, en la que los concejales deberán pronunciarse sobre los hechos investigados y adoptar una resolución conforme a las atribuciones que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria se produce luego de que la Comisión Investigadora, constituida en el marco del expediente HCD N° 10.132/2026, mediante la Resolución N° 23/2026 y el Decreto N° 16/2026, comunicara oficialmente la finalización de su tarea. El procedimiento se había iniciado a raíz de las manifestaciones públicas realizadas por el jefe comunal el pasado 17 de julio y avanzó a través de distintas instancias destinadas a reunir los antecedentes y elementos de prueba considerados pertinentes para evaluar su actuación al frente del Municipio.

De acuerdo con el informe institucional, la Comisión cumplió con la totalidad de la instrucción probatoria, la formulación de cargos y la sustanciación de las medidas adicionales ofrecidas por el propio investigado. También se incorporaron los descargos presentados por Nebot, quien contó con la posibilidad de ejercer su defensa dentro del procedimiento. De esta manera, la etapa preparatoria quedó formalmente concluida y las actuaciones fueron puestas a disposición de los integrantes del cuerpo legislativo para su evaluación.

La documentación oficial establece que el pasado 8 de octubre la Comisión resolvió por unanimidad dar por finalizada la investigación, levantar el secreto de sumario y permitir que los concejales accedieran al expediente. Esto implica que el cuerpo deliberativo ya cuenta con los antecedentes reunidos durante el procedimiento y con los argumentos incorporados por la defensa del intendente, elementos que deberán ser considerados al momento de adoptar una decisión.

El próximo viernes, por lo tanto, la discusión ingresará en una instancia diferente. Ya no se tratará de continuar con la recepción de declaraciones o la búsqueda de elementos probatorios, sino de que los representantes de los distintos bloques políticos analicen las actuaciones, expresen sus posiciones y voten la resolución correspondiente.

El punto central estará determinado por lo establecido en el artículo 249, párrafo sexto, del Decreto-Ley 6769/1958, que atribuye al pleno del Concejo Deliberante la responsabilidad de calificar la gravedad de los hechos y las faltas investigadas. Esa evaluación constituye una instancia fundamental dentro del procedimiento y puede derivar, si se reúnen los requisitos legales, en una medida de suspensión preventiva del intendente.

La trascendencia de la convocatoria radica precisamente en sus posibles consecuencias institucionales. Una resolución que disponga el apartamiento preventivo de Nebot significaría un cambio inmediato en el ejercicio del Departamento Ejecutivo municipal, mientras que una decisión que no reúna los fundamentos o los votos necesarios para esa medida permitiría que continúe desempeñando sus funciones en esta instancia.

Para adoptar una suspensión preventiva, la legislación exige una resolución debidamente fundada y el acompañamiento de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes del Concejo Deliberante. Por ese motivo, el posicionamiento de cada bloque y el voto individual de los concejales tendrán una importancia determinante en el resultado de la sesión.

El procedimiento representa además una instancia institucional de particular relevancia para el distrito, porque coloca al cuerpo legislativo ante la responsabilidad de evaluar la actuación del máximo responsable del Ejecutivo municipal sobre la base de las pruebas, los cargos y los descargos incorporados al expediente.

La Comisión Investigadora, integrada por representantes de los distintos espacios políticos, ya completó su intervención preparatoria. A partir de ahora, la responsabilidad de resolver recae sobre el conjunto del Concejo Deliberante, cuyos integrantes deberán fundamentar sus posiciones conforme al marco legal vigente.

La sesión especial del viernes 23 de octubre marcará así un momento determinante para la administración municipal y para el funcionamiento institucional del distrito de Saavedra. Con la investigación concluida y la documentación a disposición de los legisladores, el debate se trasladará al recinto, donde quedarán expresadas las distintas posturas y se conocerá el resultado de una votación que puede modificar la situación de Matías Nebot en el ejercicio de la Intendencia.

Después de un procedimiento que atravesó distintas etapas legales y concentró la atención de la política local, el expediente llega al pleno del Concejo Deliberante. El viernes, a partir de las 9, será el momento de las definiciones.