Caso Guadalupe: la policía realizó 11 allanamientos y continua la búsqueda de la menor a 14 días de su desaparición

El sábado por la noche, Yamila Cialone y Eric Lucero, padres de la nena de cinco años, volvieron a ampliar sus declaraciones ante la fiscal.

Este domingo culminó el día 13 sin respuestas sobre el paradero de Guadalupe Lucero. Mientras tanto la policía de la provincia de San Luis realizó 11 allanamientos y demoró a cinco personas.

En los operativos que se realizaron este domingo en la zona oeste y sur de la ciudad capital, participaron alrededor de 500 efectivos. Los allanamientos se centralizaron en los barrios Kennedy, Solidaridad, Pabellón Argentino y Néstor Kirchner de la ciudad de San Luis.

Según informaron fuentes policiales, los 11 allanamientos dispuestos por el juez Ariel Parrillis concluyeron con cuatros hombres y una mujer demorados por causas que hasta el momento no trascendieron . Además, en la capital provincial se dispuso de controles en puntos estratégicos, donde las fuerzas de seguridad revisan el interior de los vehículos que transitan las zonas.

El sábado por la noche, Yamila Cialone y Eric Lucero, padres de la nena de cinco años, volvieron a ampliar sus declaraciones ante la fiscal Virginia Palacios, quién se sumó a la causa este sábado junto a Esteban Roche. Los domicilios de Cialone y Lucero volvieron a ser allanados el pasado viernes.

“Nos sorprende porque aquí ya se allanó dos veces, no le vemos mucho sentido porque son viviendas muy pequeñas”, expresó Héctor Zabala, abogado del padre de Guadalupe, quien agregó que “no hay demasiado que pueda haber quedado sin registrar” en el domicilio.

Guadalupe fue vista por última vez el 14 de junio en la casa de su tía, en el barrio 544 Viviendas de San Luis, en medio de un festejo de cumpleaños familiar. Si bien la Justicia sostiene que “no fue un hecho al boleo”, no cuentan con pistas firmes y la investigación continúa centrándose en la familia de la niña. Anteriormente se habían barajado las hipótesis sobre trata de personas o secuestro extorsivo.

Tampoco se sospecha de un esquema narco de criminalidad compleja, una de las teorías que surgió en el inicio de las pesquisas. Igualmente, se investiga cualquier posibilidad y la PROTEX, el ala de la Procuración dedicada a delitos de trata que interviene en desapariciones de personas examina los celulares e impactos de antenas.

Al respecto se determinó que las llamadas recibidas por Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, provenían de la provincia de Río Negro, pero se descartó que la niña estuviera allí. Así lo reveló el abogado de la mujer, Santiago Olivera Aguirre, que agregó que se realizaron procedimientos donde secuestraron los celulares e identificaron a las personas, pero aún no hay detenidos.

La familia de Guadalupe Lucero difundió un video de ella Silvia Domínguez, abuela materna de la niña, cuestionó el pasado sábado a las autoridades locales luego de casi dos semanas sin respuestas. “No puede ser que el jefe de Policía de San Luis se guíe por lo que le dice una vidente para los operativos”, refiriéndose a que el comisario general Darío Neira, dijo el jueves pasado que se trabaja con una vidente que les marca los lugares donde intuye que deben buscar a Guadalupe. “Son personas que dicen tener el conocimiento de que acá puede encontrarse el cuerpo de la nena, pueden llegar a percibir que puede haber en determinado lugar algún indicio o lo que fuere”, manifestó Neira en diálogo con la prensa.

La abuela de Guadalupe expresó su bronca ya que “la policía no tiene nada”: “Los rastrillajes que están haciendo parece que son para fomentar el turismo y pido que para eso no usen a mi nieta”. La mujer dijo que “todos los días cuando llega la noche no tenemos nada ,y la responsabilidad no es de la policía sino de los que están arriba”.

FUENTE: INFOBAE