Caso Facundo Astudillo: Te contamos lo que muchos “sabuesos” del periodismo y la política, no informan del expediente.

(Por Ciudad Noticias): Lamentablemente, estamos ante un caso que al paso que vamos, se perfila como para quedar impune y eso, tiene que ver con la operación mediática que hay de fondo y lo que instalaron desde ciertos sectores de la política, de involucrar a Facundo Astudillo Castro, con el “narcotráfico”. Esto último, una hipótesis prácticamente descartada a la fecha, salvo, que aparezca alguna prueba contundente y que en el medio, la fuerza que está bajo la lupa de la justicia, haya tomado algún tipo de represalia contra el joven (23), por haber visto, o conocer alguna información que complique a quienes están hasta aquí, en el ojo de la tormenta.

Pero para ir al fondo de la cuestión, las operaciones mediáticas y políticas, ya se conocen y algunos “sabuesos” del periodismo, se encargan de refregarle a la gente y a la querella, los expedientes, que si bien muchas cosas de las que informan constan, lo que NO DICEN, también son parte de la investigación.

Tal es así que esos mismos informantes, defensores de la bonaerense, a la hora de hablar de la causa de FACUNDO ASTUDILLO CASTRO, jamás, se refieren al nombre que hoy lleva la investigación; ¿será para no exponer ante la sociedad a la policía bonaerense?. Solo ellos lo saben.

Pero la caratula de la causa, es, “Desaparición Forzada de Persona”

Ahora bien, tras confirmarse que el cuerpo hallado es de Astudillo Castro, la misma, podría ampliarse a “Desaparición Forzada de Persona, seguida de muerte”.

Un dato que vale aclarar. Esto no quiere decir que la causa a futuro, cambie de carátula. Es probable. Por eso al comienzo de éste informe, decíamos que de no aparecer datos concretos, todo se encamine para que así como otras tantas desapariciones, quede impune.

Datos de los que los “sabuesos” no hablan;

-En el 100% de las infracciones del art. 205 de la pandemia, es decir por imperio de la ley, los infractores son llevados a la comisaría para la confección del acta. En el caso de Facundo, los policías Sosa y Curuhuinca, lo infraccionan el 30 de abril a las 10.15 horas.

Lo “llamativo”: el joven estaba incumpliendo el protocolo legal y la policía lo “deja” seguir con rumbo a Bahía.

–A las 12.30, la integrante de la fuerza bonaerense, Siomara Flores, quien además es hermana, también de la uniformada Curruhuinca, ésta última, -dejó ir a Facundo- , iba en su auto, y ve a Facundo y decide detenerse, y según se desprende de los testimonios, lo lleva a Origone.

Curruhuinca, asegura que Facundo le pidió: “No le digas nada a mi mamá”.

Si el joven estaba violando el Art. 205, ¿cómo puede ser que no lo llevaron a su casa y a eso, se dio la complicidad de la propia fuerza para que supuestamente el chico, siga rumbo a Bahía Blanca?

Un dato que la justicia deberá investigar muy finamente.

–A priori, pareciera que los efectivos no tienen todas las luces, ya que lo que cuenta Siomara, se lo “entera” 49 días después Cristina Castro, cuando quiere entrar en Mayor Buratovich el 18 de Junio y se ve impedida de entrar por el bloqueo de cinco patrulleros que se encontraban en el lugar.

Ahí aparece el subcomisario Reguilon y le dice a Cristina: “Señora usted no tiene que nada que hacer aquí”, y de pronto, “aparece la policía Siomara y le cuenta a Cristina que llevó a Facundo hasta Origone, pero, ante preguntas lógicas de Cristina, le contesta: “No puedo hablar con usted por orden de mis superiores”. Llamativo.

–Desde ese lugar, parten todos para la localidad de Teniente Origone, donde aquí, aparece el policía González, quien le dice a Cristina, que estuvo con Facundo, que le sacó una foto de su carnet porque Facundo no tenía su DNI, que llama a la comisaría de Médanos y le contestan que ya lo habían infraccionado en Buratovich y lo dejan seguir viaje. Al parecer, esa llamada, no fue encontrada en el celular de González y éste, declara al otro día que pudo ver a una camioneta OROCH GRIS que “levanta” a Facundo y lo lleva a Bahía.

–Ese mismo día 18 de Junio de 2020, encuentran a un testigo que dice que es empleado, sin decir cual, y dice que el día anterior a las 21.30 horas, cuando se encontraba fumando en la vereda del domicilio, se le acerca un masculino de 1,40 metros, con vestimenta idéntica a la que Facundo tenía 47 días antes de desaparecer, y charlan unos minutos y Facundo le dice que se dirigía hacia Ingeniero White para encontrarse con dos amigos, para luego dirigirse a Villa Devoto.

–El día 26 de Junio, cuando ya se pidió el apartamiento de la Justicia y la Policía Bonaerense aparecieron “testigos” y aquí nos encontramos con Jorge Agustín Galarza, que es de profesión teniente de la policía y dice que posee un kiosco… “que el día 5 de julio en el horario entre las 11 y las 13 horas tocan el timbre del negocio, en Villa Talleres. Una persona vestida como Facundo y que compró un atado de cigarrillos marca RED POINT de 20, y además le ofreció bolsas de residuos, que él le compró para darle una mano al joven, comprando tres paquetes de diez bolsas negras, marca SOL, de 45 x 60 cm. Que este joven le refirió: ¿No te acordas de mí? Contestando “Facundo” que era el joven que el 17 de Junio alrededor de las 21.30 horas aproximadamente, fue al negocio y le pidió fuego mientras estaba lloviznando y le dijo que iba a encontrarse con dos amigos de White que se iban para Buenos Aires, a Villa Devoto.

En la tercera declaración prestada por Galarza, ya en el marco de estas actuaciones el Fiscal de la PROCUVIN, Dr. Andres Heim, le solicito al testigo que se abstenga de seguir declarando porque estaba incurriendo (al menos) en el delito de falso testimonio. Después del primer testimonio del testigo policía trucho, se envía los días 18 de Junio un oficio a dos medios bahienses, muy enfrentados con la querella, (fs. 186); y a Gendarmería el día posterior 19 de Junio ( fs. 192).

El día 13 de Julio algunos periodistas bahienses, con conexiones estrechas con la Justicia Provincial, Federal y la Policía de la provincia de Buenos Aires, a través de la red social Twitter manifestaban en el momento previo en el que un testigo estaba declarando: “hoy podría declarar una mujer que el 30 de abril por la tarde transitó por la ruta 3”. ¿Habrá visto algo?.

Una hora después en el muro de Facebook una persona llamada Erica Benítez posteó a las 17.25 del día 13 de Julio de 2020 lo siguiente: “Vuelco en la investigación por la desaparición de Facundo José Astudillo Castro:

*Declaró una mujer que el 30 de abril transitó por la ruta 3 y llevó a Facundo hasta la rotonda que confluye con la ruta 22.

*Se confirman así los dichos del último policía que lo vio, quien manifestó que lo levantó una camioneta.

*Es el mismo vehículo que pasó por el puesto fitosanitario a las 16:06 hs y lo dejó ahí.

*Luego habría sido levantado por otro conductor.

*La mujer que dice haberlo llevado también dijo que pasó por el fitosanitario”

Algunas fuentes judiciales, se dividen y aseguran que es una falsa noticia que repite el (todavía) Ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y que es interesante saber cómo llega ese dato. Aunque otros, dicen lo contrario.

Pero fue por el mail enviado por la Comisaría Comunal de Villarino, justamente el día 13 de Julio, en el que se remite un extracto: Informo a usted que en la fecha, 18.40, se apersona en el despacho de la subestación comunal de Mayor Buratovich Sgto. Leg. 191762 Siomara Flores y Of Pol. Leg. 488412 Mario Gabriel Sosa, refiriendo SOSA, que instantes antes, en su domicilio se apersono un sujeto masculino no identificado ni conocido por él, quien le manifestó que por intermedio de N.N. tomó conocimiento que XX habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca y quien no se habría presentado a brindar testimonio en sede judicial y/o policial por temor. Esto fue ingresado a la Fiscalía Federal a las 9.37 del día 14 de julio. Tal vez no haya advertido el Sr. Fiscal que uno de esos policías, Sosa, participó de la detención “oficial” y el labrado de infracción al Art. 205 del C.P. para con Facundo el día 30 de Abril de 2020 a las 10 horas.

–Pero si faltaba algo más para confundir a todos, es el testimonio del policía, quien lo ratificó el pasado 12 de Agosto, Emanuel Marcelo Piriz, quien el día 14 de Julio a la mañana tomó contacto telefónico con XX quien le dijo: que con frecuencia suele levantar a personas que “hacen dedo” en la ruta y las traslada desde la zona por donde circula más habitualmente. Informó que “NO PUEDE PRECISAR QUE ‘HAYA LEVANTADO A ESE CHICO’, no obstante lo cual, el día 27 de Abril próximo pasado había levantado EN LA GARITA DE MAYOR BURATOVICH, un muchacho morocho, flaco, pero un poco más alto de la estatura de la persona que era buscada intensamente, creía que medía cerca de 1,70 metros y también que se trataba de una persona de más de 30 años. De esta persona no recuerda mayor descripción, salvo que le comentó que trabajaba en el campo. Recuerda que lo dejó en un parador al costado de la ruta 3.

Cuando se solicitaron precisiones acerca de la fecha en que habría acercado a esta persona, ratificó recordar que fue el día 27 de Abril, dado que recuerda haber realizado el viaje de Buratovich a Bahía Blanca porque tenía un turno médico en el centro de rehabilitación xxxx de esa ciudad. Que en reiteradas oportunidades, XX ratifica no poder precisar si la persona a que se refería era Facundo.

Una de las partes que mucho ruido hace:

-La fiscalía secuestró los teléfonos de los policías Flores 13 días después que lo solicitó la querella y el día que arribó a esa ciudad el Ministro Berni, quien “dijo que los policías habían entregado voluntariamente sus teléfonos. Eso es cierto, pero si no los entregaban voluntariamente, se los secuestraban. De las irregularidades que la Sra, Jueza hasta ahora no ha advertido, es que la oficial Siomara Flores, perteneciente a la tan cuestionada fuerza de seguridad y hermana de Jana Curuhuinca, “voluntariamente” desactivó su whatsapp el día 8 de Mayo de 2020, justo 8 días después de la desaparición Facundo y cuando nadie todavía, sabía de su desaparición.

El policía González, quien voluntariamente entregó su teléfono y dijo que había llamado a la Comisaría de Médanos cuando encontró a Facundo y que desde Médanos le habían dicho que lo deje seguir, pero aquí nos encontramos con otro dato como tantos otros, muy llamativo. No tiene esa llamada, de ese día a esa hora en los registros de su celular. Y Sosa y Curuihuinca, quienes borraron mensajes de audio y de texto de sus celulares, olvidaron borrar un mensaje que los incrimina, y por el cual el Fiscal de una manera dolosa, formuló una acusación encaminada al fracaso, la cual fue denegada y “después no adhirió al mismo pedido de detención de la querella, aduciendo a que la Jueza la había rechazado, habiendo hasta el momento, elementos suficientes para una detención preventiva.

“Llamativamente, un día después que se formulara acusación contra el secretario de seguridad Martin Pachecho, se publicó lo siguiente:

Exclusivo: tambalea el relato de los testigos que acusan a la policía tras un informe técnico. El auto en el que viajaban las tres personas que aseguraban haber visto el 30 de abril al joven subiendo a un patrullero no aparece en los registros de la lectora de patentes ubicada en el fitosanitario.

La lectora de patentes es la misma que registró el paso, a las 16.03 de ese 30 de abril en una camioneta Honda, de la testigo que declaró hace unas 3 semanas y que indicó que llevó a un chico de similares características a Facundo y que lo dejó en la vías ferroviarias antes del cruce de Ruta 3 y 22. Por este motivo, la Justicia dispuso rastrillajes focalizados desde ese punto geográfico hacia la localidad de General Daniel Cerri.

Por ahora el destino de la causa es incierto aunque hay una hipótesis – distinta a la desaparición forzada – que crece días tras día.

Es que un periodista bahiense, acota en uno de los tantos tweets: “Según el informe obtenido por la Justicia Federal, el auto de los testigos aportados por la querella nunca egresa de Villarino el 30 de abril. Sólo aparece ese mismo día ingresando a ese distrito a las 17.44 horas. Datos. 11:35 a. m. 30 jul. 2020”.

Si bien hay periodistas que afirman conocer a fondo el expediente y con datos duros, parece no haber leído el primer informe enviado por el Dr. Francisco Simonetti el día 13 de Julio, obrante a fs 321 a 347, en el escrito explicativo que luce a fs. 349 del expediente federal, en donde sí aparece el coche de los tres testigos.

Ahora bien, en el segundo de los informes suscripto por el Secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Villarino Martín Pacheco, obrante a fs. 448/451 del expediente federal al otro día, es decir el 14 de Julio de 2020, “casualmente” desaparece el automóvil por el cual circulaban los tres testigos, circunstancia declamada por uno de los periodistas y también por el Dr. Sebastián Martínez, apoderado de la Municipalidad de Villarino.-

Tampoco figura en el primero de los informes el recorrido del automóvil de los 3 testigos rumbo a Bahía Blanca, los que infiere a pensar que, o los testigos entraron por el mar a Bahía Blanca, o el lector de patentes no leyó la patente, o alguien alteró el informe original.

Resaltamos estos porque respecto de los tres testigos que salieron de Luro alrededor de las 15, no se haya tomado la patente.

En el caso que aún impacta a toda la sociedad, se sigue insistiendo desde ciertos medios operadores en favor de la bonaerense y del municipio de Villarino, que la sandía pudo ser plantada por la querella, ya sea Cristina Castro, Marcos Herrero o sus abogados, y parece que es así porque de otra manera, no se puede entender el razonamiento que pueda tener la Jueza o el Fiscal, porque si no la plantó la querella; ¿cómo llegó esa sandía a ese calabozo inmundo?… o la dejó Facundo, o la arrojó alguien que haya estado en contacto con Facundo.