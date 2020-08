Caso Facundo Astudillo Castro: ¿son sus restos los hallados en Villarino?

*Por Dr. Marcelo A. Biondi (Especial para Ciudad Noticias)

Al momento de escribir este informe realice distintas averiguaciones por medio de relaciones que mantengo por mi profesión, nadie se atreve a confirmar que el cuerpo encontrado por pescadores en la ciudad de Villarino, cerca de donde se vio a Facundo por última vez sea el suyo.

Esto ocurre porque debido a la cantidad de días desde que se despidió de sus familiares y la identificación posterior del personal policial por violar el aislamiento obligatorio, muchos reclaman porque los funcionarios no lo trasladaron hacia su domicilio y mi respuesta es por falta de recursos o por ineptitud o falta de ganas, siempre para el supuesto que no lo hayan agredido y sean los responsables en caso de que se encuentre a la fecha fallecido, que se entienda por el momento escribo sobre hipótesis no acuso a nadie porque la prueba al día de la fecha en la causa no resulta suficiente y debería acusar en base a conjeturas, cosa que muchas veces también se hace en los procesos penales pero eso no está bien.

No obstante lo expuesto es correcto a mi criterio que en la mesa de la investigación para el caso que se confirme o no también, que el cuerpo hallado pertenece a Fernando sea investigado el personal policial interviniente.

Sera muy importante la labor pericial para determinar si el cuerpo hallado por los pescadores pertenece o no a Fernando, los familiares por el estado del cadáver no pudieron efectuar ningún reconocimiento pero es un dato poco alentador, para quienes pretendemos que aparezca con vida, la individualización por parte de la madre de una zapatilla que sería de Fernando a metros del lugar donde se encontró el cuerpo.

Es muy importante para las pericias a realizar determinar si el cuerpo fue plantado en el lugar (es decir fue trasladado y arrojado en el mismo posterior a su muerte) o si el óbito se produjo en ese lugar, eso hace variar muchos resultados periciales que pueden determinar la data de muerte, como por ejemplo el análisis de la flora y la fauna del lugar que se encontró con el cadáver.

Una pericia de ADN será determinante en el caso para establecer si pertenece a Fernando o no el cuerpo hallado, -el experto en ADN con el que trabajo doctor Gabriel Boselli-, me indica que profesionales con experiencia pueden determinar un resultado de ADN en restos óseos no importa el tiempo del óbito.

Según mi experiencia si presenta alguna fractura alguno de los restos óseos se podrá determinar, ahora bien una autopsia si lo que se encontró es un esqueleto hasta donde conozco en ese estado no es posible realizar una autopsia, distinto es el caso que una parte del cuerpo se encuentre en estado de descomposición y otra esqueletizado ahí sí.

Algunas consideraciones finales es muy importante que se realice pericia de ADN sobre la zapatilla que se encontró en cercanías del lugar, ahí se podrá determinar posiblemente si realmente fue utilizado por Facundo o plantada, también se podrá encontrar si hay perfiles de terceras personas e incluso si las mismas son policías de la zona.

Me llama la atención y desconfío que sea un esqueleto lo hallado e incluso que no estén los miembros inferiores como informan, por lo dicho si es un esqueleto en ninguna de las causas que participé que son muchas no se ha realizado autopsia si no hay al menos una parte del cuerpo no es viable hasta donde como abogado conozco.

En el caso Maldonado, se dice que estuvo muchos días (aproximadamente 100 en el agua) y se pudo realizar autopsia, no estaba esqueleto el cadáver, el caso de Fernando me recuerda mucho a un caso como el de Melina Romero, donde fui parte, y dificulta mucho la labor pericial cuando el cuerpo es hallado tantos días posteriores al deceso y esto por ende perjudica la investigación penal y la reconstrucción de la verdad histórica.

*Abogado Penalista

www.marcelobiondi.com.ar