Caso de gripe aviar en Puan: «Se reforzaron todos los controles»

Javier Viana, coordinador de Sanidad Animal de la Regional Sur Bonaerense del Senasa, dijo esta mañana que «se reforzaron todos los controles» y que no hay riesgo «para las personas en el consumo de huevos o carne», tras detectarse en Puan el primer caso de gripe aviar de la Provincia.

«En Puan, el primer caso de muestras que se habían enviado dieron positivo. Ya se está trabajando en el lugar con gente de Senasa en el foco que se había manifestado. Tenemos un equipo de rastreo epidemiológico y otro de sacrificio en la zona», señaló.

En diálogo con Panorama, por LU2, Viana mencionó que «el laboratorio central del Senasa está trabajando todos los días en las muestras que se están enviando a lo largo y ancho del país».

«En provincia de Buenos Aires recién es el primer caso. Estamos atentos a cualquier notificación que se puedan hacer a través del teléfono que tienes Senasa o por denuncias del público en general en las oficinas de SENASA», advirtió.

Si bien la Provincia informó que se trataba de «gallinas, pavos y patos silvestres y de traspatio que se encontraron muertos» en ese distrito, desde el municipio de Puan indicaron que fue detectada solo en un ave. Esta fue hallada muerta en el predio del Club de Pesca de la laguna de Segovia, un predio que permanecerá cerrado «hasta nuevo aviso» por disposición del Senasa. Las muestras fueron tomadas por el veterinario Pablo Fregeneda, del Senasa local, y analizadas en la Dirección General de Laboratorios Contaminantes y Alimentos de ese organismo.

«Para las personas no hay problema en el consumo de huevos o el consumo de carne —subrayó Viana—. Eso hay que dejarlo bien aclarado que no hay ningún inconveniente en el consumo de estos dos productos aviarios. Lo que hay que tener cuidado es en no manipular aves que se puedan encontrar moribundas o que estén muertas. Le pedimos a la gente que no las agarre, que no las tenga, porque el contacto y la infección se puede producir a través del manejo de esas aves».

Ante la detección de aves con signos clínicos respiratorios, digestivos, neurológicos; disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento; el hallazgo de aves domésticas o silvestres muertas o cualquier situación sanitaria fuera de lo común, no tocar a las aves y dar aviso inmediato a Senasa.

Los medios de comunicación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria son: acercándose a la oficina local, por WhatsApp: 11-5700-5704, a través de la App “Notificaciones Senasa” (disponible para Android), al correo notificaciones@senasa.gob.ar o por web “Avisá al Senasa” https://www.argentina.gob.ar/senasa.

«Tenemos que saber que la influencia aviaria es una enfermedad de alta patogenicidad, es una enfermedad de alto impacto de la producción avícola; pero también tenemos que saber que esta enfermedad se transmite a través de las aves migratorias silvestres, por lo tanto lo que tenemos que mitigar es que estas aves puedan estar en contacto con todo lo que sea aves de traspatio o en la parte comercial», sostuvo.

«Se ha realizado a través de Senasa un plan de emergencia, se reforzaron todos los controles y las acciones de vigilancia epidemiológica en los puestos de frontera del país. Esto implica desinfección de vehículos, controles de viajeros y la prohibición por el momento de concentraciones de aves en todo el territorio nacional, entre otras cosas», completó.

