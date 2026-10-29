Carnearon un jabalí pero tuvieron que abandonar «el botín» en la fuga

El dueño de un campo en Coronel Pringles siguió a dos motociclistas que habrían ingresado en su propiedad y luego se sumó la Policía. Los sospechosos lograron escapar.

Dos presuntos cuatreros que habían ingresado ilegalmente en un campo de Coronel Pringles para carnear un jabalí tuvieron que abandonar la carne en medio de la fuga porque eran perseguidos.

Personal del Comando de Prevención Rural Coronel Pringles intervino tras el llamado telefónico de un hombre que dijo estar siguiendo a una moto que supuestamente había salido de las inmediaciones de su campo.

Ante esta situación se desplegaron dos dotaciones policiales que, tras realizar un rastrillaje por el sector de Boulevard 40 y las vías férreas, localizaron el rodado en un zanjón, lindante al camino, con su motor aún en marcha.

Durante la intervención, los efectivos constataron la presencia de mochilas de fabricación casera que contenían cortes cárnicos de jabalí, además de diversos elementos compatibles con tareas de faena.

Trasladados todos los elementos a la comisaría, se determinó a través del sistema informático que el vehículo tenía prohibición de circular desde el 29 de octubre de 2025.

Se iniciaron actuaciones por “hallazgo e infracción a la Ley 22.421”, con intervención de las autoridades competentes, a los fines de establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.