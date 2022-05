Carmen Barbieri estalló de furia tras enterarse que Guillermina Valdés está enojada con ella: «Lo lamento»

La modelo se habría molestado con la conductora por asegurar que ella y Marcelo Tinelli ya estaban en pareja nuevamente con otras personas y la exvedette salió al cruce.

Este viernes, en Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri le respondió a Guillermina Valdés tras enterarse que esta última está molesta por sus dichos sobre su separación con Marcelo Tinelli.

Fue Pampito quién se lo comentó a la conductora: “¿Sabés quién está enojada con vos? Guillermina Valdés”. “Bueno, yo conté lo que me contaron. Que estaban en crisis hace un montón, que se separaron. Y me contaron que ellos, como hace tanto que ya no están juntos, tienen libertad”, se defendió ella.

“Me dijeron que lo único que la enojó fue lo que dijo Carmen”, continuó el panelista. A lo que la actriz, contestó: “Yo dije que estaban libres y haciendo sus vidas. Eso me parece bien”.

Y sumó: «Eso fue lo que me contaron a mí. Pero bueno, le pido disculpas a Guillermina si se enojó. Eso fue lo que a mí me contaron. Pero a mí me encantaría que vuelvan, ojalá. Son muy buenos padres los dos. Pero si se enoja lo lamento. Fue lo que a mí me contaron. Que se enoje con otra gente, no conmigo».

Por último, concluyó: ¨Quedé enganchada con lo de Guillermina. Igual se enoja y siempre hablo bien de ella. Que fue el mejor jurado, todo. Se enoja y no escucha que siempre hablo bien. A mí me lo contaron¨.

El lunes pasado, Carmen Barbieri habló en su programa luego de que se confirmara la separación entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli.

“Me dijeron que se murió el amor hace ya unos meses. Yo sé muchas cosas que no voy a contar porque respeto a la familia, pero creo que hay alguien, una tercera persona”, empezó diciendo Carmen.

Luego, brindó más detalles de la separación y aseguró que para ella Valdés y Tinelli rehicieron sus vidas. “Esta tercera persona no rompió la pareja porque ellos hace bastante que están libres, no hay engaño, pero solos no están”, sentenció.

N.C

FUENTE: EXITOÍNA