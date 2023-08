Carmen Barbieri estalló de furia al enterarse que Fede Bal quedó envuelto en un nuevo escándalo

Carmen Barbieri, su madre, se enteró de lo sucedido mientras estaba en las grabaciones de ‘Los 8 escalones’ y estalló de la furia porque su hijo no termina de salir de una polémica, para meterse en otra. «Los testigos cuentan que estaba furiosa. Hasta le cortó el teléfono. Fede le pedía disculpas y ella le dijo que ‘no lo perdonaba nada’. No podía creer que esté envuelto en otro escándalo» contó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo.

Sin embargo, después fue ella misma quién dio detalles de lo que pasó: «Lo llamé entre grabación y grabación y lo escuchó todo el mundo. Yo le creo que tomó dos cervezas pero no manejes. Le dije que manejen los amigos» reveló indignada, pero con gracia. «Él estaba entrando al hotel, no estaba ebrio, ni tampoco había exceso de velocidad» agregó.

«A mí me agarró un ataque porque no tenía que manejar así. Me dijo ‘mamá no me retés’, y sí, yo lo voy a retar hasta que me quede aliento. Va a cumplir 34 años, es un hombre, siempre me lo dice, pero sí, es un hombre pero es mi hijo y le voy a decir lo que quiera. Me enojé y creo que se escuchó» sentenció y finalizó «que se de el gusto, cómo no se va a tomar dos cervezas, pero que no maneje».