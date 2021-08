Carla Díaz se levantó la bikini y se arriesgó a la censura

Carla Díaz es una de las actrices españolas del momento, debido a su participación en la popular serie de Netflix, “Élite” cosechó gran popularidad entre sus seguidores.

Carla DíazInstagram

La joven se mantiene activa en su cuenta de Instagram, donde por estos días de verano europeo comparte postales desde la playa y con amigos. Además, la joven es muy amiga de Martina Cariddi, con quien comparte elenco, y ambas disfrutan de mostrarse juntas y al natural.

En esta ocasión, Martina publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se la ve junto a Carla Díaz posando junto al mar con la bikini por encima del pecho y tapándose con dos emojis.

Carla Díaz y Martina CariddiInstagram

La foto cosechó más de 800 mil “me gusta” y miles de comentarios que se dividieron entre quienes apoyan su destape y quienes no. “Grábense esto: no es mi cuerpo no opino”, “Hermana, eres maravillosa”, “Que feminista eres”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

Coincidiendo con la publicación de esta fotografía, Carla Díaz ha utilizado sus historias para subir las felicitaciones que algunos de sus colegas de profesión le dedicaron. Y es que la intérprete cumple 23 años ya consagrada como una de las actrices más conocidas del momento en todo el mundo.