“Capaz Diego me amaba mucho y eso molestaba”, el palito de Rocío Oliva para Claudia Villafañe tras el cruce en televisión

Sin dudas el cruce que tuvieron Claudia Villafañe y Rocío Oliva anoche en Polémica en el bar fue de los temas con más repercusión durante la jornada. Luego de que la legendaria exesposa de Diego Maradona se hiciera escuchar en pleno litigio legal, a tres meses de la muerte del Diez, causa que cambió su caratula tras la difusión de del documental de Infobae. Pero Rocío Oliva se plantó, redobló la apuesta y en el programa de hoy se hizo escuchar.

Indagada por su enojo por no haber podido despedirse del ídolo y que no le permitan el ingreso en su velatorio, Rocío sentó su fuerte postura: “No soy heredera, hace dos años me separé y hace un año completo que no lo veía a Diego. No sé cuál es el problema tienen conmigo”.