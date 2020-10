Cantando 2020: Melina De Piano contó que Karina, La Princesita, se comunicó con ella tras su eliminación

Melina De Piano conmovió a todos en el Cantando 2020 cuando rompió en llanto al quedar eliminada porque su compañero, Alex Caniggia, había decidido dejar la competencia. Este viernes, en Los ángeles de la mañana, la cantante contó que Karina, La Princesita, se comunicó con ella.

¿De los jurados, que el otro día estaban tan cándidos y deseando que sigas, alguno te llamó o te mandó un mensajito?», quiso saber Ángel De Brito.

Karina. A los demás les mando un beso porque ya decir en tele que querían que siga es un montón, por más que no me hayan mandado un mensaje. Cuando terminó el programa, Kari me dijo ‘después hablamos’ y al toque me mandó un mensaje», expuso Melina De Piano.

FUENTE; EL TRECE