Cantando 2020: Brian Lanzelotta y Ángela Leiva brillaron y hubo una pelea feroz con Karina La Princesita

Apenas terminaron de cantar, los conductores del programa exclamaron: “Para nosotros, es 10”. Y desde Twitter, Marcelo Tinelli expresó cuánto le había gustado el desempeño de la pareja. Lo dijo así:

En cuanto al jurado, Nacha Guevara felicitó a Ángela y les puso 8. Hasta allí, todo era alegría, pero cuando le dieron la palabra a Karina La Princesita, estalló un escándalo de proporciones. Sin filtro, la integrante del jurado se encargó de pasarle durísimas facturas a Ángela Leiva.

“No me molestó todo lo que hablaste de mi vida privada. Me molestó que hayas dicho que tu carrera se vio truncada por mi culpa. Que dijeras que te tuviste que ir a vivir a Bolivia porque yo amenazaba a los productores para que no te dieran trabajo“, se indignó La Princesita.

“Yo sé que te pusieron trabas, pero yo no tuve nada que ver”, añadió. “A mí me traían esa información. Si no fue así, te pido disculpas”, se excusó Ángela. Y mientras La Princesita seguía con su reclamo, Brian salió en defensa de su compañera.

Tras la extensa y crispada discusión, en el momento de calificar a la pareja, Karina La Princesita sorprendió separando lo personal de lo profesional y les puso 10.

A su turno, tras la larguísima pelea entre Karina y Ángela, Pepito Cibrián se sinceró: “Es tanto lo que hablaron que ya me olvidé de lo que hicieron”. El integrante del jurado les pidió que no peleen y les dio una lección: “Después de haber pasado dos cánceres, les digo que pelear es al pedo”. Les puso 10.

Con el voto secreto Moria Casán, señaló que la pareja tiene “fuego, pasión, hambre”. “Sos una especie de Pantoja de la música, Leiva”, le dijo a Ángela. “Me gusta la verdad de Brian y cómo ha podido trascender la vida con su resiliencia”, añadió. En total, la segunda pareja de la noche se llevó 28 puntos.

FUENTE; CLARÍN