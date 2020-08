Cantando 2020: Brian Lanzelotta criticó una de sus devoluciones y Pepe Cibrián le contestó sin eufemismos

Brian Lanzelotta criticó desde su cuenta de Twitter el 10 que le puso Pepe Cibrián a la cumbia que interpretó Carmen Barbieri en la gala de este martes del Cantando 2020. “Esto es el mundo del revés. ¿Posta un 10? Saludos”, escribió.

“Ey, papi, vecino, todo el mundo lo critica porque le puso un 10”, le avisó Moria Casán a Pepe, luego de que Ángel de Brito y Laurita Fernández leyeran los tuits.

“Vuelvo a decirlo: yo soy un jurado y no estoy extorsionado por nadie. Nadie me obliga a poner o no un puntaje, estamos en libertad y en democracia. Hemos vivido dictaduras muy fuertes. Entonces pongo lo que me da el forro de las narices”, le respondió Cibrián sin eufemismos.

“Para vos, Brian Lanzelotta”, comentó De Brito.

“Pepito Cibrián usa forro en la nariz, una nueva modalidad”, cerró Moria.

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta se pusieron a prueba al abrir la cumbia ya que tuvieron que interpretar “Fuera” de Karina, La Princesita, quien hizo una de las devoluciones más esperadas de lo que va del Cantando 2020.

Leiva y Lanzelotta aclararon que no fueron ellos quienes eligieron el tema. Vale recordar que la pareja tuvo un duro cruce con Karina en su presentación en el certamen. La Princesita recordó viejas rencillas con Leiva y su compañero se sumó para defenderla.

Por eso, era tan esperada la devolución de La Princesita. “En este ritmo no hay excusas“, arrancó Karina para contrarrestar a la coach que trató de justificar una falla que marcó Moria Casán y Pepito Cibrían.

“Esperé que me vuele la cabeza y no pasó, pero me gustó. El estribillo me hubiese gustado que lo empiece Ángela y no Brian”. Finalmente, Karina les puso un 9.