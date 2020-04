Candelaria Tinelli habló sobre su salud

La situación desató un escándalo porque el empresario de los medios compró medicinas que no pudo adquirir en Esquel e hizo que se las llevaran mediante un traslado que figuraba como “humanitario”. Así recibió miles de acusaciones, entre ellas de falsificar sus razones, entre otras, porque cuando las autoridades abrieron el equipaje, las supuestas medicinas no estaban en su interior.

En una entrevista que fue realizada por Luis Novaresio, Tinelli afirmó “Ella (Candelaria) continúa un tratamiento de salud que tiene desde hace años”. La joven padeció diversos trastornos alimenticios y es por ello que debe medicarse de por vida.

Ahora, la influencer y cantante brindó su palabra mediante su red social en Instagram y destacó “Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy tranquila. Faltan muchos días aún de ‘encierro’. Acá se nos ve la hilacha a todos. Es lógico, de golpe nos encontramos con nosotros mismos, y colapsamos. Solo quiero mandarles mucho amor, que lo pongan en práctica, el mundo nos está queriendo decir algo”, siguió, para terminar con un mensaje de paz. Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice y hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos. No todos tienen acceso a mí porque quiero paz más que atención”.